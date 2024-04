Stracciatemi il contratto, qui non voglio più starci | Giuntoli, addio immediato ai bianconeri: decisione già comunicata al club

Il contratto è stato tracciato immediatamente. Giuntoli ha comunicato la decisione alla Juventus. Lascerà i bianconeri in estate.

Reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 sul campo della Lazio nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ospitare, oggi (sabato 27 aprile) alle 18.00, il Milan di Stefano Pioli in occasione della 34esima giornata di campionato in Serie A.

Un incontro, quello in programma all’Allianz Stadium, che i bianconeri proveranno ovviamente a vincere non solo per riassaporare il piacevole gusto di un successo che manca dall’1-0 interno sulla Fiorentina di tre settimane fa, ma anche per portarsi a meno due dal secondo posto occupato proprio dai rossoneri del tecnico parmigiano.

Una formazione, quella del patron Cardinale, che, esattamente come la Vecchia Signora, non ha più nulla da chiedere al proprio campionato avendo ormai messo praticamente in ghiaccio la qualificazione per la prossima, rinnovata edizione della Champions League.

Una competizione, quest’ultima, che, sfumata lo scorso anno a causa della penalizzazione in classifica, vedrà di nuovo protagonista il gruppo piemontese che, pronto a essere rivoluzionato quasi totalmente nel corso dell’estate, l’anno prossimo sarà chiamato a fare bene tanto in Italia quanto in Europa.

Juventus, Giuntoli al lavoro per la prossima stagione

Sbarcato all’ombra bianconera della Mole lo scorso luglio, dopo otto anni passati al Napoli di Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli ha già iniziato a studiare quelle che saranno le mosse che la Juventus attuerà in sede di calciomercato nei prossimi mesi.

Un calciomercato, quello della Vecchia Signora, che i tifosi sperano possa portare dalle parti della Continassa elementi in grado di riportare in alto il nome del club che, a secco di scudetti dal 2020 e di successi nella massima manifestazione continentale addirittura dal 1996, dovrà necessariamente risalire la china dopo le ultime stagioni non particolarmente entusiasmanti.

Juventus, torna di moda Samardzic: il serbo dirà addio all’Udinese al termine del campionato

Corteggiato a lungo la scorsa estate dall’Inter di Steven Zhang, che per vari motivi non riuscì a chiudere la trattativa, e finito poi nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis, Lazar Samardzic è tornato al centro di voci di mercato che lo vedrebbero nuovamente nei radar della Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Una Juventus che, interessatasi al giocatore durante la sessione invernale di trattative, potrebbe, stando a quanto venuto a galla in questi giorni, affondare il colpo per lui nei prossimi mesi. In caso di retrocessione in Serie B dell’Udinese, il serbo si libererebbe a parametro zero dal club friulano il quale, a prescindere dalla categoria in cui giocherà il prossimo anno, dirà quasi sicuramente addio al talentuoso classe 2002.