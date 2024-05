Marotta, colpo geniale: contratto depositato in…leasing! | Primo caso nella storia del calciomercato

L’amministratore delegato nerazzurro continua a studiare i metodi più convenienti per rinforzare la squadra.

La grande festa di domenica scorsa, che ha visto l’Inter festeggiare il suo ventesimo Scudetto e la sua seconda stella insieme ad una marea umana di tifosi nerazzurri che hanno invaso Milano, non è ancora stata archiviata e probabilmente continuerà fino al termine della stagione ufficiale e nel corso delle prossime ultime quattro partite di Campionato.

La dirigenza nerazzurra, però, sta già pensando e programmando il futuro per cercare di rendere la squadra ancora più forte e competitiva nella prossima stagione. L’obiettivo è quello di confermarsi in campionato e tornare ad essere protagonisti in Champions League, oltre a quello di onorare al meglio il Mondiale per club che si svolgerà tra giugno e luglio 2025.

Marotta e Ausilio si sono già mossi da tempo chiudendo, ormai da mesi, gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che arriveranno a parametro zero a luglio, al termine del loro rapporto con Napoli e Porto. Gli altri argomenti caldi sulla scrivania dei due dirigenti nerazzurri sono i contratti di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi che dovranno essere rinnovati.

Poi, si potrà pensare a sfoltire la rosa ed operare nel mercato in uscita, anche per ottenere qualche plusvalenza necessaria ed indispensabile per il bilancio. Sono già con le valigie in mano, nel frattempo, Alexis Sanchez, Juan Cuadrado, Stefano Sensi e Davy Klaassen che non rinnoveranno il loro contratto in scadenza. Il primo indiziato alla cessione per fare cassa, inoltre, sembra essere Denzel Dumfries.

Mercato, i piani dell’Inter per l’estate

Questi sono i piani più importanti dell’Inter sul mercato, al netto di qualche altra cessione di alcuni giovani che attualmente sono in prestito e che possono risultare risorse importanti per la società. Il mercato in entrata, però, non sembra essere chiuso ai soli Zielinski e Taremi. Qualche altra operazione verrà fatta, magari anche regalando un colpo da sogno ai tifosi.

Servirà un centrale di difesa, forse due e, soprattutto se dovesse andar via Dumfries, anche un esterno destro a tutta fascia. Poi bisognerà capire la situazione dell’attacco, forse unico punto debole, almeno nelle alternative al duo Thuram-Lautaro Martinez, di questa stagione. Taremi arriverà al posto di Alexis Sanchez, mentre dovrebbe rientrare dal prestito al Marsiglia, Joaquin Correa, a meno che i francesi non vincano l’Europa League e si qualifichino di diritto alla prossima Champions.

Attacco Inter, il sogno è Joshua Zirkzee

Con Arnautovic a cui dovrebbe essere data un’altra chance e quindi vicino alla permanenza, c’è un grande sogno che si chiama, Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna, grande protagonista di questa stagione di Serie A, piace molto anche a Milan, Napoli e altri club europei e in questi mesi la sua valutazione è aumentata a dismisura.

Al momento, infatti, forse non bastano nemmeno 60 milioni di euro. L’Inter non può permettersi di investire tale somma, ma può giocarsi con il Bologna la carta Fabbian. Serviranno risorse importanti, quindi, per arrivare all’olandese, ma Beppe Marotta potrebbe inventarsi una manovra delle sue e regalare ai tifosi nerazzurri un colpo da urlo, un colpo da Champions.