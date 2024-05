Paragonato a lui, Pioli è Guardiola | Milan, voce direttamente dagli spogliatoi: i giocatori non lo vogliono

Messi a confronto, Pioli è come Guardiola. I giocatori del Milan fanno arrivare la voce al presidente. Non vogliono l’allenatore.

Stabilmente secondo in classifica con 69 punti, a più cinque sul terzo posto della Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare nel migliore dei modi le ultime sei sfide che restano da giocare da qui alla fine della stagione.

Sei sfide, tra cui il sentitissimo derby contro l’Inter di Simone Inzaghi in programma stasera alle 21.00 (lunedì 22 aprile), al quale i rossoneri giungono con il chiaro obiettivo di rimandare la festa scudetto dei cugini nerazzurri e conquistare una vittoria che nella stracittadina manca dal 3-2 del 3 settembre 2022.

Un’affermazione, quella, risalente alla quinta giornata dello scorso campionato, in seguito alla quale il Diavolo, tra la scorsa stagione e quella corrente, ha rimediato ben cinque sconfitte contro il Biscione caratterizzate, tra le cose, dalla realizzazione di un solo gol a fronte di 12 incassati.

Numeri a dir poco pessimi, questi, che Leao e compagni saranno chiamati necessariamente a migliorare già questa sera per non rischiare di veder festeggiare dal vivo i rivali cittadini i quali, praticamente certi della vittoria del tricolore, si apprestano a lasciarsi alle spalle, a quota 19 scudetti, proprio i cugini rossoneri.

L’era Pioli è finita: il Milan inizia la ricerca del nuovo allenatore

Intenzionato a chiudere positivamente la sua quinta annata sulla panchina del Milan, Stefano Pioli, salvo clamorosi dietrofront che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane, dovrebbe lasciare la guida del club rossonero al termine della stagione.

Considerato infatti ormai concluso il ciclo del tecnico parmigiano, la società di Via Aldo Rossi avrebbe iniziato ad annotare sul proprio taccuino i nomi di vari allenatori considerati validi per la sua panchina. Allenatori, alcuni dei quali di caratura internazionale, che, alle giuste condizioni, accetterebbero volentieri di guidare un club glorioso e vincente come quello meneghino.

Questo ha l’aura di uno che riesce a battere il record di 5 derby persi in un anno solare Vi prego non scherziamo tenetelo lontano dal mio Milan. pic.twitter.com/jPA0GsX0nJ — SBALLO TOURETTE (@SballoTourette) April 21, 2024

Milan, spunta l’ipotesi Lopetegui per il dopo Pioli, ma i calciatori non lo vogliono

A caccia, come detto, di un nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Stefano Pioli la prossima estate, il Milan di Gerry Cardinale avrebbe inserito nella lista dei papabili anche lo spagnolo Julen Lopetegui, attualmente senza squadra dopo la fine della sua ultima esperienza sulla panchina degli inglesi del Wolverhampton.

Un tecnico, l’ex di Siviglia e Real Madrid, che, sebbene seriamente considerato dal club meneghino, non è però molto apprezzato dai tifosi i quali, stando ad alcuni post apparsi su X nelle scorse ore, non lo reputano valido per la panchina del Milan sulla quale, al contrario, starebbe molto bene Antonio Conte.