De Rossi, trovato il nuovo Lukaku: è più giovane e meno costoso | È un graditissimo ritorno

L’attaccante belga quasi sicuramente non verrà riscattato dai giallorossi che puntano forte su un altro tipo di centravanti.

Nelle ultime tre estati è sempre stato al centro del mercato, soprattutto quello di casa nostra, e ha fatto parlare di sé in maniera costante e non sempre gratificante. Romelu Lukaku ha vissuto l’apice della carriera con l’Inter e Antonio Conte nella stagione 2020/2021, ma poi è stato vittima delle sue stesse decisioni ed insofferenze.

Prima il passaggio al Chelsea nell’estate 2021 per una cifra monstre, poi il ritorno in prestito all’Inter nell’estate successiva. A luglio scorso, infine, quando sembrava quasi fatta per il suo ritorno definitivo in nerazzurro, è arrivato il tradimento del belga che ha smesso di rispondere al telefono ai suoi ex compagni e dirigenti interisti ed ha cominciato a flirtare con la Juventus.

I bianconeri lo hanno corteggiato, ma poi abbandonato e Lukaku è rimasto con il cerino in mano, continuando a rifiutare tutte le offerte faraoniche che gli arrivavano dall’Arabia Saudita. A fine agosto, però, ecco spuntare la Roma che convince il calciatore e poi trova un accordo con il Chelsea per un prestito oneroso – da circa sei milioni di euro – ed un diritto di riscatto.

La gioia dei tifosi della Roma è incontenibile. Tantissimi lo vanno ad accogliere e festeggiare in aeroporto e sognano una coppia fenomenale, almeno sulla carta, con Paulo Dybala. Lukaku comincia benissimo e fa quello che sa fare meglio: segnare. Dopo una prima parte di stagione più che discreta, però, nel 2024 trova la rete con molta meno facilità e sembra definitivamente non essere più il calciatore di un tempo.

Roma, Lukaku verso l’addio

A conti fatti, però, sono diciotto i gol stagionali fino a questo momento. Dieci in Serie A, sette in Europa League e uno in Coppa Italia. De Rossi gli chiede un altro lavoro rispetto a Mourinho e, anche per questo motivo, lavora di più, fa molte più sportellate, ma allo stesso tempo non è lucidissimo e freddo sottoporta. Al momento è ai box per infortunio e la Roma spera di recuperarlo per la sfida di andata, valida per le semifinali di Europa League, contro il Bayer Leverkusen.

Comunque andrà e finirà la stagione, però, per Lukaku non dovrebbe esserci più spazio nella Roma. I Friedkin non sono infatti disposti a pagare i quasi 40 milioni di euro, chiesti dal Chelsea per l’acquisto definitivo del belga e per un attaccante che va verso i 30 e che la fase migliore della sua carriera sembra davvero l’abbia vissuta.

Roma, il ritorno di Abraham cambia il mercato

Sempre dal Chelsea e più o meno per quella cifra fu acquistato dalla Roma, nell’estate 2021, Tammy Abraham. Dopo una stagione, la sua prima in Italia, molto positiva, con quasi venti gol stagionale e la vittoria della Conference League, l’inglese non ha convinto nella scorsa stagione, tanto che era già cosa fatta il suo ritorno in Premier League.

A fine campionato scorso, però, è arrivato il terribile infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per oltre dieci mesi. A Napoli, tuttavia, Abraham è resuscitato, ha segnato un gol decisivo di testa allo scadere per regalare alla sua squadra un punto sofferto e non meritato ed ha mostrato a tutta Italia e a tutta Europa che lui la sua la può dire ancora e vuole farlo proprio alla Roma.