Schiocco le dita e me lo comprano | Ancelotti pesca in Serie A: chiesto il gioiello più prezioso

L’allenatore italiano chiede al Presidente del Real un calciatore che milita nel nostro campionato per rinforzare la squadra.

Un’altra stagione da sogno che può diventare leggendaria, ma da quelle parti sono decisamente abituati. Carlo Ancelotti ha messo a segno l’ennesimo capolavoro della sua straordinaria carriera e può raggiungere davvero un’altra grande vittoria.

La scorsa settimana, quella che si è conclusa domenica sera, infatti, è stata davvero incredibile in casa Real. Prima la soffertissima gara di Manchester, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in cui le merengue sono riusciti a strappare un pareggio sofferto, ma portato a casa con le unghie e con i denti.

Un pareggio che ha bissato quello dell’andata ed ha portato le due squadre ai rigori. La lotteria è stata vinta dal Real che ha conquistato l’ennesima semifinale della propria storia. Per Ancelotti si tratta della sua quinta su cinque sulla panchina madrilena.

Come se non bastasse, poi, è arrivata l’ennesima partita mozzafiato e l’ennesima soddisfazione incredibile per i tifosi del Real Madrid. Un Clasico contro il Barcellona pieno di polemiche, ma che alla fine ha visto i padroni di casa imporsi per 3-2, con la rete di Jude Bellingham, arrivata nel finale, che ha praticamente consegnato la Liga in mano alle merengue.

Real, Mbappé per un attacco da impazzire

Ora, Ancelotti e i suoi potranno concentrarsi esclusivamente sulla Champions League, vera e propria ambizione, da sempre, in casa Real Madrid. La semifinale contro il Bayern Monaco vede gli spagnoli partire con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare un avversario che vuole riscattare una stagione assai deludente, soprattutto in Bundesliga.

Vedremo se arriverà la quindicesima Champions League per il Real, ma sicuramente nella prossima stagione, i Blancos partiranno ancora con i favori del pronostico in Europa, anche in quella che sarà il nuovo formato del torneo. Arriverà in estate nella Capitale iberica, infatti, un certo Kylian Mbappé, pronto a formare un tridente da sogno e da urlo insieme a Bellingham e Vinicius Junior.

Mercato Real, occhi su Thiaw del Milan

In casa Madrid, però, bisognerà fare i conti anche con una difesa che avrà bisogno di qualche ritocco. Partirà quasi sicuramente, infatti, una delle bandiere della squadra, quel Nacho Fernandes che ha vestito per dodici stagioni la camiseta blanca. Per sostituirlo, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza madrilena sta pensando ad un calciatore che milita nel nostro campionato.

Si tratta di Malick Thiaw, difensore classe 2001 del Milan, che in rossonero ha vissuto una stagione complicata. Il tedesco, infatti, ha subito un butto infortunio a fine novembre che lo ha costretto ai box per quasi tre mesi. Il rientro è stato complicato e l’ex Schalke 04 non ha convinto negli ultimi mesi di stagione. In Germania si parla di una valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma la cifra potrebbe scendere sensibilmente.