Mi dispiace, sono troppo giovane per voi | Marotta ‘friendzonato’ dal talento: giocherà altrove in Serie A

L’amministratore delegato interista dovrà rivedere i suoi piani, in vista della prossima stagione, su un calciatore di proprietà.

La rosa più forte della Serie A, anche se in estate molti avevano dubbi su questa forza a causa del mercato che aveva visto cambiare tantissimi giocatori tra entrate e uscite, è sicuramente quella dell’Inter che, dopo un campionato dominato, ha stravinto ufficialmente lo Scudetto con ben cinque giornate di anticipo.

I nerazzurri hanno potuto contare su una rosa equilibrata, fortissima fisicamente ed atleticamente, ma anche con individualità dall’enorme cifra tecnica e dal talento sconfinato. Nel rooster a disposizione di Simone Inzaghi, inoltre, ci sono calciatori dalla grandissima esperienza abituati a vincere e giocare partite importanti.

Per poter competere come ha fatto l’Inter in Italia ed in Europa nelle ultime stagioni, però, c’è bisogno anche di un progetto tecnico chiaro e lungimirante che possa strizzare l’occhio anche alla sostenibilità e all’abbassamento dei costi.

Se si vuole trovare una piccola pecca a questo progetto, però, è l’età media un po’ troppo elevata della squadra. Ci sono i vari Barella, Bastoni, Di Marco, Thuram e Lautaro Martinez che di certo non si possono considerare anziani, ma che di certo sono nel pieno della loro maturità calcistica.

Inter, poco spazio per i giovani

Soprattutto tra i titolari, ma anche tra le primissime alternative, sono davvero pochi i calciatori nati in questo secolo e millennio. I soli Bisseck e Asllani, infatti, sono nati dopo l’1 gennaio 2000 e hanno preso parte ad un certo numero di partite, tali da poter essere considerati Campioni d’Italia.

Molti giovani interessanti, poi, l’Inter li ha in prestito in giro per l’Italia e difficilmente vestiranno la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Una stagione che vedrà i nuovi Campioni d’Italia impegnati in cinque competizioni, con i dirigenti che stanno già cercando di rinforzare la rosa con calciatori di esperienza e sicuro affidamento.

Mercato, Fabbian tra Bologna e Roma

Zielinski e Taremi possono già essere considerati nuovi calciatori nerazzurri, mentre difficilmente tornerà alla base Giovanni Fabbian. Il ragazzo, classe 2003, dopo una grande stagione alla Reggina un anno fa, sta disputando un grande campionato con il Bologna. Cinque gol in campionato ed un impatto molto positivo alla sua prima esperienza in Serie A.

Fabbian continua a mostrare grandi doti, soprattutto a livello di inserimenti nell’area avversaria e di intelligenza calcistica. Un calciatore di sicuro affidamento che il Bologna ha acquistato con diritto di riscatto, ma che l’Inter può fare di nuovo suo sborsando soltanto dodici milioni di euro. Difficilmente, però, ci sarà spazio per lui in nerazzurro l’anno prossimo e la Roma resta alla finestra perché molto interessata al futuro dell’attuale centrocampista rossoblù.