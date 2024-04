Lo Scudetto lo abbiamo vinto, io vado in vacanza | Inzaghi shock: ammutinato a traguardo tagliato

Il tecnico nerazzurro, dopo aver raggiunto l’obiettivo, potrebbe presentare diverse novità di formazione per le prossime sfide.

Uno Scudetto da sogno conquistato in un match speciale. Il ventesimo titolo italiano della storia dell’Inter è ormai realtà ed è arrivato con cinque giornate di anticipo rispetto al termine della regular season. Vincere già ad aprile il campionato è una cosa che non succede spesso, ma soprattutto non succede di farlo con tante partite che ancora mancano al termine della stagione.

Non è mai successo, invece, che uno Scudetto venisse assegnato al termine di un derby, soprattutto uno di quelli sentiti come quello milanese. Il sesto consecutivo vinto in casa Inter, contro il Milan, è già storia, così come è e resterà storia la seconda stella conquistata al termine del match in casa dei cugini.

Tutto questo rende l’idea della straordinaria stagione e cavalcata compiuta dagli uomini di Simone Inzaghi che possono rammaricarsi soltanto per una Champions League che poteva sicuramente avere un altro epilogo, ma soprattutto vedere i nerazzurri impegnati in un cammino assai più lungo e competitivo.

Per quanto riguarda la Serie A, invece, in pochi si aspettavano un dominio così totale. L’Inter era ed è stata certamente la squadra più forte, ma nonostante fosse designata la favorita assoluta già durante l’estate scorsa, almeno secondo parecchi addetti ai lavori, nessuno si aspettava di vedere un trionfo così netto.

Inter, gli obiettivi di fine campionato

Migliore attacco, migliore difesa, migliore differenza reti, una sola sconfitta subita e tante partite in cui è stato dominato in lungo e largo il campo e gli avversari. Ora, quando mancano cinque giornate al termine del campionato, e lo Scudetto è già stato matematicamente raggiunto, non restano altri obiettivi, se non quello di continuare a scrivere la storia di questa stagione.

Il record di punti nell’epoca dei tre punti e del campionato a 20 squadre – i 102 raggiunti dalla Juve di Conte nella stagione 2012/2013 – non è più raggiungibile e, anche vincendo tutte le partite da qui a fine stagione, l’Inter potrebbe salire massimo a quota 101 punti.

Inter, Acerbi out contro il Torino

Inzaghi, intanto, nei prossimi cinque turni di Serie A potrebbe cambiare qualche pedina della sua formazione anche per dare spazio a chi ha giocato di meno, ma è stato comunque importante per la buona riuscita di questa stagione. Un calciatore, intanto, si è autoescluso in vista del prossimo match contro il Torino.

Parliamo di Francesco Acerbi che ha dichiarato di aver giocato con la pubalgia nelle ultime partite e causa affaticamento muscolare sarà out nel match di domenica alle 12.30. Al posto del difensore azzurro giocherà sicuramente Stephan De Vrij che in questa stagione si è sempre fatto trovare estremamente pronto ogni volta che è stato chiamato in causa.