Abbiamo trovato il nuovo Baggio | Commisso, offerta mastodontica: super contratto e maglia numero 10

La squadra viola, in vista dell’estate, prepara un colpo che potrebbe finalmente risolvere il problema del gol.

La stagione della Fiorentina è nuovamente ad un bivio. Esattamente come successe nella passata stagione, quando riuscì a qualificarsi alla Conference League solo grazie alla rinuncia della Juventus che fece un accordo con l’UEFA per non avere più pendenze giuridiche sul capo, c’è il rischio di restare con il cerino in mano.

Lo scorso anni arrivarono due finali, poi perse, in Coppa Italia e in Conference League. Inter e West Ham spensero i sogni viola di riportare a Firenze un trofeo che manca dal lontano 1996. In campionato, però, la Fiorentina chiuse con un ottavo posto che non poteva accontentare dirigenza e società.

Quest’anno la classifica vede più o meno la Fiorentina navigare in quelle posizioni, ma resta la grande speranza di portare a casa comunque qualche trofeo. La possibilità di farlo con la Coppa Italia è svanita sul più bello ed il 4-1 subito dall’Atalanta mercoledì scorso ha eliminato in semifinale i viola. In Conference League, invece, il sogno continua.

Vedremo se la squadra di Vincenzo Italiano avrà più fortuna rispetto alla passata stagione e riuscirà a portare a casa la terza competizione europea, ma il cammino in Conference diventa fondamentale anche per capire se e quale competizione la Fiorentina disputerà nella prossima annata.

Mercato, la Fiorentina cerca il suo nuovo dieci

Prossima stagione che, quasi certamente, non vedrà più Vincenzo Italiano su quella panchina. I nomi che si fanno per il suo successore sono tanti, ma la società dovrà continuare a cercare un uomo che possa portare gol facili e pesanti alla squadra. Cosa che, dopo Vlahovic e tra Jovic, Cabral, Nzola, Beltran e Belotti, è sempre mancata nelle ultime due stagioni.

Sono lontani i temi in cui i numeri dieci, tre grandi nella storia della Fiorentina come Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio e Manuel Rui Costa, contribuivano alla grande, con gol e assist, alla squadra e a portare il club in posizioni altissime di classifica, oltre a cammini molto importanti in Europa.

Mercato, la Fiorentina pazza de Il Flaco Lopez

Per quanto riguarda la prossima estate c’è un nome che stuzzica i palati fini della gente di Firenze, ma soprattutto quelli dei dirigenti viola. Si tratta di José Manuel Lopez, 23enne argentino, che nelle ultime due stagioni ha militato nel Palmeiras in Brasile, dopo aver ben impressionato in patria nel Lanus.

Il Flaco, questo il suo soprannome che ricorda altri grandi giocatori argentini del passato che hanno giocato nel nostro campionato, ha mercato anche in Spagna, dove le big di Liga hanno da tempo messo gli occhi su di lui. Lopez infiamma il mercato e non sarà facile per la Fiorentina strapparlo alla concorrenza, ma Commisso ha intenzione di fare la prima mossa per anticipare tutti.