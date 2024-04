Non avete ambizione, stracciatemi il contratto | Ibrahimovic accetta il ‘divorzio’: il Milan si sgretola

Il Milan perde pezzi. Il divorzio è stato comunicato alla società. Furlani ha stracciato immediatamente il contratto. Caos in Via Aldo Rossi.

Stabilmente in seconda posizione con 69 punti, a più cinque sul terzo posto della Juventus e a meno 17 dal primo dell’Inter, il Milan di Stefano Pioli ha ripreso a lavorare sui campi di Milanello dopo la sconfitta rimediata lunedì sera nel derby che ha consegnato matematicamente lo scudetto nelle mani dei cugini nerazzurri.

Una disfatta, quella rimediata nel 239esimo derby della Madonnina, che ha fatto seguito all’amara eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma di Daniele De Rossi che, vittoriosa sia a San Siro lo scorso 11 aprile sia all’Olimpico giovedì scorso, ha estromesso il Diavolo dalla corsa all’unico trofeo continentale ancora mancante nelle bacheche di Via Aldo Rossi.

Un trofeo, quello una volta noto col nome di Coppa Uefa, la cui vittoria avrebbe reso sicuramente meno amara la stagione dei rossoneri che, mai in corsa per la vittoria dello scudetto ed eliminati ai quarti di Coppa Italia dall’Atalanta, non possono far altro che provare a chiudere positivamente una stagione certamente al di sotto delle aspettative.

Una stagione, quella 2023-2024, che, ormai agli sgoccioli, per gli uomini del patron Gerry Cardinale si concluderà con la “magra” consolazione di aver raggiunto l’aritmetica qualficazione in Champions League per il quarto anno consecutivo.

Milan, tutti potenzialmente vendibili in caso di offerta vantaggiosa

Pronto a mettere in archivio la stagione 2023-2024, che si concluderà il prossimo 26 maggio con la sfida interna contro la già retrocessa Salernitana di Stefano Colantuono, il Milan dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, inizia a studiare quelle che potrebbero essere le mosse da attuare, tanto in entrata quanto in uscita, in sede di calciomercato quest’estate.

Un calciomercato, quello rossonero, che, sebbene indirizzato verso il rafforzamento della rosa, la quale dovrà necessariamente tornare a lottare per lo scudetto, potrebbe veder andare via anche alcuni pezzi pregiati qualora sui tavoli degli uffici di Casa Milan dovessero pervenire offerte considerate vantaggiose.

Milan, Theo Hernandez e Maignan via in caso di offerta da 200 milioni

Titolari inamovibili nei piani di Stefano Pioli, Theo Hernandez e Mike Maignan potrebbero clamorosamente lasciare il Milan nei prossimi mesi. Stando infatti a quanto venuto a galla nelle scorse ore, i due intoccabili del tecnico parmigiano sarebbero finiti nel mirino di molti top club europei, pronti a fare follie pur di strapparli al club rossonero.

Un club, quello di Via Aldo Rossi, il quale, dal canto suo, avrebbe già messo le cose in chiaro con le potenziali pretendenti (Paris Saint Germain e Bayern Monaco per il terzino, Arsenal per l’estremo difensore) sulle cifre necessarie per portare via da Milano i due pezzi da 90 della rosa meneghina: occorrono 200 milioni complessivi, altrimenti non se ne farà nulla. Il Diavolo ha fissato i prezzi, vediamo chi si farà avanti adesso.