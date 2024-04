Milan, l’esonero è UFFICIALE: non sarà sulla panchina il prossimo anno | La reazione di Pioli

La stagione rossonera è stata al di sotto di ogni aspettativa, mentre arriva la notizia di un altro allenatore che lascerà la propria attuale squadra.

Il pareggio di sabato pomeriggio contro la Juventus ha praticamente regalato al Milan la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League e gli ha fatto fare grandi passi verso un secondo posto in classifica che ora resta l’unico obiettivo da qui a fine stagione.

Nonostante questo, però, la prova della squadra è stata a dir poco negativa. Zero tiri in porta, Sportiello e i due difensori centrali, Thiaw e Gabbia, i migliori in campo, ed una sterilità offensiva che poche altre volte si era vista in questa stagione. Soprattutto nel secondo tempo, infatti, la Juve ha dominato la partita e meritava sicuramente di vincerla.

Dopo le due sconfitte contro la Roma in Europa League, il pareggio risicato di Sassuolo e la sanguinosa umiliazione nel derby, il match di Torino ha evidenziato ancora una volta le difficoltà di una squadra che sembra aver già dato tutto in questa stagione e non riesce più ad essere brillante e spumeggiante come lo era soltanto poche settimane fa.

Nonostante le parole dell’ad Giorgio Furlani, al termine del match di Torino, l’esonero di Stefano Pioli sembra ormai quasi certo e si attende soltanto la fine del campionato per essere ufficializzato. Non è un caso, infatti che ogni giorno un nuovo allenatore venga accostato alla panchina rossonera e media e giornali facciano costantemente il toto-nomi.

Toto-allenatore Milan, la situazione

A decidere il nome del nuovo allenatore del Milan sarà il proprietario Gerry Cardinale, ma a proporre profili e candidature ci stanno pensando Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, che si occupano della gestione tecnica della squadra e poi si interfacciano con Furlani, unico interlocutore diretto della proprietà.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe Julien Lopetegui il prescelto dai dirigenti rossoneri anche se attorno al suo nome sta montando una protesta, social e non, dei tifosi milanisti che vorrebbero Antonio Conte o Roberto De Zerbi. La decisione, però, non è ancora stata presa e i prossimi giorni, o le prossime settimane, saranno decisivi per saperne qualcosa in più.

Anversa, Van Bommel via a fine stagione

Tra i tanti nomi che si sono fatti nelle ultime ore è spuntato anche quello di Mark Van Bommel. L’ex centrocampista del Milan è stato compagno di squadra proprio di Zlatan Ibrahimovic in rossonero – per una stagione e mezza dal gennaio 2011 a maggio 2012 – e sarebbe stato proprio lo svedese ad avanzare la candidatura dell’olandese.

Van Bommel attualmente sta allenando l’Anversa in Belgio e, dopo aver vinto uno storico campionato e la Coppa Nazionale nella scorsa stagione, sta faticando maggiormente in questa, ma potrebbe comunque vincere un trofeo visto che deve disputare la finale della Coppa Nazionale. A fine stagione, però, secondo un giornalista del Telegraaf, terminerà l’avventura dell’ex centrocampista del Milan e del dirigente Mark Overmars. Questo perché il club belga sta vivendo una terribile crisi finanziaria ed il Presidente non è più in grado di rispettare gli accordi con i due. Questa notizia, ovviamente, può rilanciare con forza la candidatura di Van Bommel per la panchina rossonera.