De Rossi, colpo esotico in attacco: il nuovo Pato arriva dal Chelsea | Lukaku rispedito al mittente

Come sostituto del partente Lukaku, la Roma punta su un giovane talento sudamericano, De Rossi pronto ad allenare il nuovo Pato

Dopo il pareggio raggiunto sul campo del Napoli, grazie al ritorno al goal di Tammy Abraham, recuperato dopo un lungo infortunio che lo ha costretto diversi mesi in infermeria, la Roma non è ancora tranquilla per quanto riguarda la conquista della qualificazione alla prossima Champions League. A minacciare i giallorossi e il quinto posto attuale in campionato è l’Atalanta, in un ottimo stato di forma e capace di liquidare con scioltezza la pratica Empoli nel weekend appena trascorso.

Allo Stadio Diego Armando Maradona la squadra guidata da Daniele De Rossi è andata in vantaggio grazie al rigore siglato da Paulo Dybala, per poi essere rimontata dai padroni di casa, fino alla rete del definitivo 2 a 2.

Un passo falso dato il momento di crisi del Napoli, anche se di fronte vi era un undici di valore, che ha avuto un sussulto d’orgoglio dopo aver subito la rete dello svantaggio. A quattro giornate dalla fine l’ultimo posto valido per la Champions è quindi ancora conteso, con anche la Lazio che non demorde.

Se la Roma o l’Atalanta dovessero, invece, vincere l’Europa League, staccherebbero in automatico e in questo modo il pass per la Champions. Per entrambe è ancora perseguibile questa via, con l’ipotesi di un derby italiano nella finalissima di Dublino.

Dopo Lukaku, la Roma torna a bussare alla porta del Chelsea

Al termine della stagione Romelu Lukaku dovrà salutare la Capitale e tornare a Londra a causa della fine del prestito annuale con la Roma. Il Chelsea, probabilmente, lo spedirà di nuovo altrove ma potrebbe tornare a trattare con i giallorossi, stavolta per un altro giocatore.

Si tratta del giovane, classe 2007, Kendry Paez, autore di una pregevole rete con cui la sua squadra, l’Independiente del Valle ha sbloccato la gara di Coppa Libertadores contro i brasiliani del Palmeiras. Il talento approderà dai Blues nel 2025 ma potrebbe essere girato in prestito, con la Roma pronta a proporsi.

Lukaku e la sua stagione a Roma, un bilancio

Lukaku ha avuto un calo a livello realizzativo da quando Daniele De Rossi è subentrato a José Mourinho ma è sempre molto utile per le sponde e per favorire il gioco complessivo del reparto offensivo.

La sua esperienza internazionale è molto utile anche in Europa League e servirà nel doppio scontro che vedrà la Roma di fronte al Bayern Leverkusen, campione di Germania.