Del Piero, ritorno alla Juve: il sogno dei tifosi si realizza | Ma spunta il ‘Patto Allegri’

Alex Del Piero potrebbe tornare alla Juventus, un simbolo per i tifosi pronto per un ruolo dirigenziale, ma con Allegri non corre buon feeling

Malumore generale in casa Juventus per questo pessimo finale di stagione. Tredici punti in altrettante partite di campionato sono un bottino nettamente insufficiente che rischia di vanificare l’ottimo girone d’andata disputato dal club, adesso al terzo posto in classifica ma con ancora la qualificazione alla prossima Champions League in cassaforte. Servono cinque punti negli ultimi quattro match per blindare il pass per la massima competizione europea ma il calendario non aiuta.

I bianconeri sono attesi a due scontri diretti, entrambi da affrontare in trasferta, prima allo Stadio Olimpico contro la Roma di De Rossi e poi, nel penultimo turno di Serie A, quello a Bologna contro gli emiliani guidati da Thiago Motta.

C’è un velato ottimismo per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale ma nello spogliatoio la preoccupazione è palpabile. Per concludere degnamente la stagione la Juventus è chiamata a vincere la Coppa Italia nella finale in cui di fronte troverà la temibile Atalanta di Gasperini.

Da tre anni la Vecchia Signora non alza un trofeo, con l’ultimo che fu che proprio la Coppa Italia, all’epoca con Andrea Pirlo in panchina, in una stagione di transizione prima del ritorno di Max Allegri alla Continassa.

Del Piero può tornare alla Juventus ma a una condizione

Per la prossima stagione potrebbe avvenire il ritorno, tanto richiesto ed atteso, di Alex Del Piero alla Juventus. Il ruolo dovrebbe essere quello di consulente esterno ma l’ex capitano bianconero chiede pieni poteri operativi, senza accontentarsi, come fece il suo collega ed amico Totti, a svolgere una mansione di semplice ambasciatore del club.

Il suo ritorno passa necessariamente dall’addio di Max Allegri, che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, dato che il tecnico livornese ricopre un ruolo apicale in ogni dinamica della squadra e della società.

Del Piero e la Juventus, una storia d’amore destinata a proseguire

Del Piero ha rappresentato per circa un ventennio la Juventus, facendo innamorare delle sue giocate anche i tifosi delle squadre avversarie. Oltre all’indiscusso talento si è fatto notare per l’enorme sportività espressa in campo.

Adesso è pronto per tornare nella sua seconda casa per provare a rialzare il club dopo alcuni anni di anonimato in Italia e in Europa, cercando di ricostruire un nuovo ciclo vincente.