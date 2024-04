Convinto da 20 milioni l’anno | L’Arabia pesca ancora in Serie A: addio al bomber dei bomber

La Serie A si prepara a salutare al termine di questa stagione uno dei suoi bomber più prolifici, la prossima avventura sarà in Arabia per lui

Sta per concludersi il campionato con alcuni verdetti già arrivati. A vincere con ampio margine e con merito è l’Inter di Simone Inzaghi che è riuscita ad avere una continuità impressionante di risultati. Primo Scudetto per il tecnico italiano, alla sua terza stagione sulla panchina dei nerazzurri. Un altro traguardo ufficiale è la qualificazione alla prossima Champions League per il Milan di Stefano Pioli, pronto a salutare il club dopo un ciclo quinquiennale.

Sul fondo della classifica dopo la sconfitta sul campo del Frosinone è arrivata l’aritmetica retrocessione della Salernitana dopo una stagione disastrosa e tanti cambi di panchina che non hanno sortito l’effetto sperato.

Per gli altri due posti ancora tutto da decidere anche se il Sassuolo è in forte difficoltà e l’Udinese potrebbe non trarre giovamento dall’approdo alla guida della squadra di Fabio Cannavaro.

Per i piazzamenti europei grande equilibrio. Per la Champions ancora in corsa l’Atalanta e la Lazio che proveranno a scavalcare al quinto posto la Roma, per la Conference se la giocano Fiorentina e Napoli.

La parabola discendente di Immobile, da titolare fisso a riserva

Il capocannoniere sarà Lautaro Martinez, mai così decisivo in fase realizzativa da quando è approdato in Italia. Ha invece deluso le aspettative Ciro Immobile, con soli sei reti realizzate e con un minutaggio che è calato progressivamente, soprattutto in questo 2024.

Nelle ultime tre giornate non ha giocato contro Salernitana e Genoa ed è entrato a soli tre minuti dalla fine nel weekend appena concluso nel match vinto dai biancocelesti contro il Verona. Da quando è arrivato Tudor alla guida della Lazio, il capitano biancoceleste non ha ancora totalizzato 9o minuti complessivi.

Tudor boccia Immobile, preferito Castellanos, il bomber è pronto a trasferirsi in Arabia

Previsto a breve un colloquio con il nuovo tecnico, subentrato a Maurizio Sarri, che continua a preferire come terminale offensivo Castellanos. Questo fa pensare che la parentesi con la squadra della Capitale sia ormai giunta al termine per uno dei bomber più prolifici del campionato, capace di superare quota 200 reti.

Immobile potrebbe trasferirsi la prossima estate in Arabia Saudita, di fronte a una potenziale cospicua offerta economica che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.