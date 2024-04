CLAMOROSO: De Laurentiis ha scelto il nuovo portiere | Meret s’inchina: 0 possibilità di giocare titolare

Aurelio De Laurentiis sorprende tutti, il nuovo portiere del Napoli sarà tra i migliori al Mondo, per Meret è certa la cessione, non troverebbe spazio

Prova d’orgoglio del Napoli quella del weekend di campionato appena trascorso nell’impegno che ha visto la squadra guidata da Francesco Calzona affrontare allo Stadio Diego Armando Maradona la Roma di Daniele De Rossi, reduce dal k.o. contro il Bologna ma comunque in un ottimo momento di forma. Dopo il vantaggio dei giallorossi a inizio ripresa grazie al rigore siglato da Paulo Dybala, era pensabile che la partita fosse indirizzata a favore dei capitolini.

Così, invece, non è stato tanto che i partenopei hanno avuto la forza di acciuffare prima il pareggio grazie ad Olivera e ha poi ribaltato il risultato con Victor Osimhen, glaciale dagli undici metri. Nel finale è arrivato il pari finale dei giallorossi con il ritorno al goal di Tammy Abraham, a lungo fuori dal campo per un grave infortunio.

Con questo risultato il Napoli ha conservato l’ottavo posto in classifica, minacciato dal Torino di Ivan Juric. Se il campionato dovesse finire oggi i campani parteciperebbero alla prossima Conference League, mantenendo così un piazzamento europeo, seppur ridimensionato rispetto alle aspettative.

Si tratta di un obiettivo minimo che è funzionale alla campagna acquisti dato che partecipare a una competizione europea può consentire a giocatori di valore di accettare più facilmente la proposta di vestire la maglia azzurra.

Cambio in porta per il Napoli, il nuovo numero 1 sarà un giocatore d’esperienza

Un organico che subirà diverse modifiche, a partire dalla porta, con Meret che dovrebbe essere ceduto dato che non è stato trovato un accordo che ha convinto tutte le parti in causa per il rinnovo di contratto.

Al suo posto uno dei nomi papabili è quello di David De Gea, attualmente svincolato e in cerca di riscatto dopo la non fortunata parentesi al Manchester United. L’estremo difensore spagnolo, 33enne, ha la giusta esperienza e le motivazioni ideali per rivestire il ruolo di titolare nel club campano.

Il nuovo allenatore del Napoli, Pioli è ora il favorito

La cessione di Victor Osimhen servirà per avere la disponibilità economica per sostituirlo con una punta di livello, che possa garantire cifre importanti, e per rinforzare l’attuale rosa.

Il primo tassello necessario per progettare il futuro resta però quello di individuare il nuovo allenatore, con Stefano Pioli che adesso è il favorito dati i tentennamenti di Antonio Conte.