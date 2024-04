Chiesa ceduto, ecco la PROVA: Giuntoli ha già trovato il sostituto | È il peggior nemico di CR7

La Juventus si prepara all’ipotesi di dover cedere Federico Chiesa, Giuntoli ha individuato il degno sostituto, è il peggior nemico di Cristiano Ronaldo

Contro il Milan si è vista una buona Juventus, che ha però sempre manifestato il problema principale di questo campionato: la difficoltà di concretizzare le occasioni create. I rossoneri, in emergenza in difesa, hanno scelto una gara remissiva, lasciando agli avversari il pallino del gioco. Ma nonostante il possesso di palla e i tanti cross in area di rigore la rete che ha sbloccato il risultato non è arrivata e per la Juventus la chance di riprendersi il secondo posto sembra ormai persa.

Max Allegri ha deciso di schierare dal primo minuto come coppia di centravanti il serbo Dusan Vlahovic e il turco Yildiz, poi sostituiti nella ripresa da Federico Chiesa e da Milik, i quali si sono dimostrati più dinamici e pericolosi.

Una rotazione di punte funzionale a provare a concretizzare il predominio della partita ma che non ha portato l’effetto sperato, anche grazie a un’ottima prestazione di Sportiello, secondo portiere della squadra guidata da Stefano Pioli.

Per Chiesa un campionato tra alti e bassi, con sette reti segnate, alcune partite disputate ad alti livelli e altre in cui è prevalso il nervosismo. Un passo indietro rispetto a ciò che l’esterno azzurro aveva mostrato nella sua parentesi in bianconero.

La Juventus ha trovato il degno sostituto di Federico Chiesa

La sua permanenza alla Continassa anche per la prossima stagione è in discussione, tanto che Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino un altro esterno offensivo. Si tratta di Mason Greenwood, tornato protagonista con la maglia del Getafe ma di proprietà del Manchester United, con cui ha un contratto fino al 2025.

L’attaccante potrebbe essere un rinforzo molto interessante in vista della prossima stagione, dato che è sfumato il colpo Felipe Anderson. Il fatto che i Red Devils non lo ritengano prioritario nelle gerarchie favorisce la buona riuscita della trattativa. Peggior nemico di Cristiano Ronaldo, tanto che il campione portoghese tolse il saluto all’allora compagno di squadra quando scoppiò lo scandalo sessuale.

Cristiano Giuntoli e il compito che dovrà svolgere nei prossimi mesi

L’apporto in termini realizzativi degli attaccanti dovrà essere nettamente superiore, compreso quello dei centrocampisti, pressoché ininfluenti nell’attuale campionato.

Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo che dovrà spendere al meglio le finanze disponibili, cercando anche delle potenziali occasioni che potrebbero presentarsi nel mercato globale da luglio in poi.