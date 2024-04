Milan, UFFICIALE il colpo in attacco: il nuovo Messi è già a Milanello | Visite mediche fissate

Il nuovo Messi è pronto a sbarcare a Milanello, intesa raggiunta e visite mediche già fissate, rinforzerà l’attacco dei rossoneri

Dopo la matematica qualificazione alla prossima Champions League, raggiunta dopo il pareggio conquistato all’Allianz Stadium contro la Juventus, il Milan può ormai dire conclusa con un mese di anticipo la propria stagione. Nonostante il secondo posto in classifica, l’umore non è dei migliori a Milanello, con il rammarico di non essere arrivati sino in fondo in Europa League e con la sesta sconfitta consecutiva nel derby della Madonnina come macigno difficile da digerire.

Il rendimento della squadra è stato comunque migliore rispetto a un anno fa, quando in campionato era arrivato al quarto posto. Tante facce nuove con il mercato estivo hanno rivoluzionato soprattutto la trequarti e il centrocampo.

Adesso ci sarà da progettare al meglio la prossima annata, con il probabile addio dopo cinque anni di Stefano Pioli e un nuovo ciclo da intraprendere con un nuovo allenatore.

Una volta sciolto il nodo della guida tecnica, la dirigenza procederà a formare una squadra ancora più competitiva, con il primo compito che sarà quello di sostituire degnamente Olivier Giroud, ai saluti dato l’annuncio del suo trasferimento in MLS.

Torna al Milan dopo il prestito in Liga, adesso vuole restare

Sempre sulla trequarti è previsto il ritorno di Luka Romero dopo il prestito secco all’Almeria in Liga avvenuto nel mercato di gennaio. Con la sconfitta casalinga subita per mano del Getafe, il club andaluso è ufficialmente retrocesso in Segunda Division.

Romero ha giocato 9 partite, di cui 4 da titolare, segnando due reti, entrambe nella sfida contro l’Atlético Madrid lo scorso 24 febbraio. Il Milan lo ha prelevato la scorsa estate dalla Lazio e nei primi sei mesi in rossonero ha raccolto 4 presenze in Serie A, tutte da subentrato più una da titolare in Coppa Italia contro il Cagliari.

Il profilo di Luka Romero e le sue potenzialità ancora non espresse del tutto

Il giocatore ha indiscusse qualità ma è ancora acerbo e necessita della maturazione definitiva. Nel ritiro estivo potrebbe essere valutato dal nuovo allenatore del Milan e sulla base di questo sarà deciso se puntare su di lui o se mandarlo di nuovo in prestito.

I numeri, la stazza e le caratteristiche tecniche ricordano Leo Messi ma il paragone è al momento esagerato. Potrà però stupire tutti data la sua giovane età e trovare il giusto spazio in un club importante.