Pioli rimane al Milan? L’indizio ufficiale da dietro le quinte | Il suo sostituto ha rifiutato l’incarico

Risalgono le quotazioni per la riconferma di Pioli sulla panchina del Milan, un’indiscrezione delle ultime ore fa pensare a questo

Seconda metà di aprile disastrosa per il Milan. Dopo un buon momento di forma, con la continuità finalmente ritrovata in campionato e un filotto di alcune vittorie consecutive, i rossoneri hanno subito due sconfitte davvero pesanti. In Europa League la Roma ha avuto la meglio nel doppio scontro dei quarti di finale, con i rossoneri che hanno detto addio alla competizione e all’ultimo obiettivo stagionale.

Pochi giorni dopo è arrivata la sesta sconfitta consecutiva nel derby della Madonnina, un passivo ancora più grave dato che è coincisa con la matematica conquista dello Scudetto e della seconda stella per l’Inter.

Il secondo posto in classifica, che migliora il quarto ottenuto lo scorso campionato, non basta però per salvare la stagione e nemmeno lo stravolgimento dell’organico, con dieci nuovi giocatori arrivata nel mercato estivo, è un’attenuante per giustificare il rendimento complessivo della squadra.

A pagare dazio sono la mancata continuità in campionato e l’emergenza infortuni che ha colpito soprattutto nel girone d’andata e il reparto difensivo che ha subito un numero troppo elevato di reti per competere per il titolo.

Il futuro della panchina del Milan, chi sarà alla guida del club il prossimo anno?

Per questi motivi la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è in forte discussione anzi nell’ultimo periodo si è parlato di un esonero praticamente certo. Il principale indiziato a sostituirlo al momento è Paulo Fonseca.

L’ex allenatore della Roma è però anche molto gradito al Marsiglia per prendere il posto dell’uscente Jean Louis Gasset, con Sergio Conceicao e Franck Haise subito dopo nelle preferenze del club francese, in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League.

Pioli può restare, i tifosi non sono convinti sul nome del suo possibile sostituto

Se l’obiettivo principale dei rossoneri dovesse sposare il progetto transalpino la riconferma di Pioli sarebbe da prendere in considerazione. Inoltre il nome di Fonseca non fa impazzire la tifoseria, che vorrebbe un profilo con un curriculum più vincente alla guida del club.

Il direttore sportivo Furlani e l’ex bomber Zlatan Ibrahimovic avranno il compito di prendere questa difficile decisione che getterà le basi del Milan del futuro, con la speranza di proseguire il percorso di crescita avuto in questo quinquiennio.