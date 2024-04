Mi manda Spalletti | Napoli, UFFICIALE l’erede di Zielinski: prelevato direttamente dalla Nazionale Italiana

Il centrocampista polacco è ormai certo del passaggio all’Inter, mentre gli azzurri cercano il suo sostituto.

Cinque partite al termine di una stagione da incubo e poi finalmente si potrà voltare pagina e pensare al prossimo anno. Esattamente dodici mesi fa il Napoli conquistava ufficialmente il suo terzo Scudetto e la gioia esplodeva per le vie della città partenopea.

Una gioia incontenibile che è durata per diverse settimane. A distanza di un anno è davvero cambiato tutto. Quelle immagini di trionfo e di un sogno che si avverava sono ormai lontanissime, mentre restano soltanto i fischi al Maradona, ogni qualvolta gioca la squadra, e la contestazione nei confronti del Presidente Aurelio De Laurentiis.

Tutti gli obiettivi della squadra Campioni d’Italia sono falliti miseramente ed ora resta la speranza di conquistare un posto in Europa, anche se sicuramente non sarà la Champions League, almeno per non interrompere una striscia di quindici qualificazioni consecutive alle competizioni europee.

Poi, però, bisognerà azzerare quasi tutto e ripartire da un progetto che vedrà un nuovo management tecnico, una nuova guida in panchina e diversi calciatori diversi rispetto all’ultima stagione. Il mercato che verrà, però, dipenderà anche e soprattutto dal nuovo allenatore e dal nuovo direttore sportivo.

Napoli, in estate sarà rivoluzione

Sul secondo non sembrano esserci dubbi e la scelta ricadrà sicuramente su Manna della Juventus, mentre sul primo resta il sogno chiamato Antonio Conte, in piedi c’è ancora l’ipotesi Stefano Pioli e si continua guardare più realisticamente verso Vincenzo Italiano della Fiorentina.

Chiunque prenderà il timone della panchina napoletana, tuttavia, dovrà sicuramente fare a meno di due bandiere delle ultime stagioni, due calciatori fondamentali anche per lo Scudetto targato Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Parliamo di Victor Osimhen, che con ogni probabilità si trasferirà a Parigi con il Psg disposto a pagare la clausola rescissoria, e di Piotr Zielinski che saluterà a fine contratto per trasferirsi a Milano, sponda Inter.

Mercato Napoli, Gaetano e Folorunsho tornano alla base

Le mediana azzurra potrà contare ancora su due titolarissimi come Lobotka e Anguissa, sull’acquisto di gennaio Traoré che avrà più tempo per ambientarsi e sul ritorno dal prestito di due calciatori che negli ultimi mesi hanno fatto molto bene ed hanno dimostrato di poter vestire la maglia azzurra senza difficoltà: Gaetano e Folorunsho.

Il primo rientrerà dal prestito di sei mesi al Cagliari, mentre il secondo, dopo l’ottimo campionato fatto lo scorso anno a Bari, ha vissuto una stagione, sempre in prestito, molto positiva a Verona. Stagione che gli è valsa anche la prima chiamata con la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti e che lo ha consacrato nel nostro campionato.