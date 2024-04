E secondo voi rinnovo a queste cifre? | Giuntoli, NO secco alla proposta: l’addio è UFFICIALE

Comincia a movimentarsi il mercato, con i dirigenti che studiano già le prime mosse in vista della sessione estiva.

A meno di un mese dalla fine di questo 2023/2024 cominciano a profilarsi le strategia della squadre della nostra Serie A in vista della prossima stagione. Dopo un anno di assenza forzata, a causa delle varie vicissitudini giudiziarie e con la UEFA, la Juventus tornerà quasi sicuramente in Champions League e dovrà allestire una squadra all’altezza del doppio impegno.

Alla fine della prossima stagione, in realtà, i bianconeri saranno chiamati anche a partecipare al nuovissimo Mondiale per club e quindi, quella che si aprirà il prossimo luglio, sarà un’annata lunghissima ed estenuante per la Vecchia Signora.

Bisognerà capire chi sarà il prossimo allenatore, con Massimiliano Allegri che al momento non sembra essere saldo al suo posto, e dopo la scelta del tecnico sarà necessario un mercato oculato e allo stesso tempo di rafforzamento sostanziale della squadra. Cristiano Giuntoli, quindi, dopo l’arrivo nella scorsa estate, sarà chiamato per la prima volta ad incidere in maniera significativa sulla squadra.

Le linee guida della società, però, sono già tracciate. La Juventus sarà chiamata ad operare sotto il segno dell’equilibrio e della sostenibilità, cercando di pareggiare i conti tra entrate ed uscite. Sarà importantissimo, altresì, ridurre sensibilmente il monte ingaggi che in questi anni ha visto i bianconeri primeggiare in questa speciale classifica.

Juve, il risparmio enorme sugli ingaggi

Oltre alla questione Paul Pogba, squalificato per la vicenda legata al doping e quindi in uscita con licenziamento per giusta causa, e al risparmio sui suoi otto milioni netti di ingaggio; la società bianconera si libererà quasi sicuramente anche dei pesanti ingaggi di Alex Sandro (sei milioni netti a stagione) e Rabiot (sette milioni netti a stagione).

Entrambi hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e quasi sicuramente non verrà rinnovato. L’altro calciatore in scadenza a fine stagione è Daniele Rugani. Sul centrale ex Empoli non è ancora detta l’ultima parola, ma qualora le strade dovessero dividersi, i bianconeri risparmierebbero altri tre milioni netti. Un risparmio totale, quindi, molto importante che potrà essere reinvestito sul mercato.

Juve, occhi puntati su Adarabioyo

Giuntoli, così come fa ormai da anni Beppe Marotta all’Inter, sarà molto attento anche sul mercato degli svincolati, soprattutto quelli che si libereranno a zero il prossimo 30 giugno. Tra i nomi che fanno parte di quest’elenco ce n’è uno che spicca e che interessa particolarmente alla Juventus. Si tratta di Tosin Adarabioyo, centrale difensivo classe 1997 del Fulham.

Dopo diverse stagioni positive in Premier, il difensore, secondo quanto riportato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha deciso di non rinnovare e di chiudere la sua esperienza al Fulham. Il ragazzo interessa a molte squadre, a gennaio era stato accostato anche al Milan, ma soprattutto piace molto a Cristiano Giuntoli che potrebbe rinforzare la difesa anche con il calciatore nativo di Manchester.