“È un inf*me” | Rabiot, spunta il VIDEO della vergogna social: i tifosi lo vogliono fuori squadra

Un filmato, diventato virale sui social, sta facendo molto discutere i tifosi della Juventus soprattutto per il comportamento del francese.

Un finale di stagione importante che ci dirà se la stagione della Juventus può essere considerata positiva, o quantomeno discreta, o se sarà l’ennesima annata da dimenticare e lasciarsi dietro le spalle sperando in un futuro migliore e con ben altre prospettive.

La finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per capire se i bianconeri riusciranno a portare a casa un trofeo o resteranno a bocca asciutta per il terzo anno di fila, il finale di campionato per avere la matematica certezza di un posto nella prossima Champions League. Poche partite e poi potranno partire i bilanci e le sentenze che qualcuno, almeno per quel che riguarda l’allenatore, ha già emesso.

Non è ancora certo, ma dopo tre stagioni ed un ritorno che era stato accolto con euforia da tifosi e addetti ai lavori bianconeri, Massimiliano Allegri dovrebbe lasciare ed essere sostituito da un altro profilo. Resta in pole Thiago Motta, ma le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro della panchina juventina.

Poi, sarà tempo di calciomercato e, anche se sotto l’insegna della sostenibilità e di un occhio ben attento al bilancio, del tentativo di rinforzare una rosa che dovrà per forza di cose essere più competitiva e avvicinarsi all’Inter Campione d’Italia. Qualcuno, però, sembra avere già le valigie pronte e dovrebbe salutare al termine di questa stagione.

Juve, Rabiot via a fine stagione

Tra questi c’è sicuramente Adrian Rabiot che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Anche lo scorso anno si è presentata la stessa e identica situazione, ma l’entourage del calciatore e la società bianconera hanno poi trovato l’accordo per un rinnovo di un altro anno e per la permanenza del centrocampista francese a Torino.

Difficile che questa cosa possa accadere ancora una volta e che le due parti possano trovare nuovamente un accordo in vista della prossima stagione. Troppo alto lo stipendio di Rabiot, soprattutto per una Juventus che ha deciso di abbassare il monte ingaggi che, anche quest’anno, è stato il più alto dell’intera Serie A.

L’infame che non si è fermato a giugno deve sparire dalla Juventus F.C.

pic.twitter.com/OqRO5nxYI2 — scarlet ✨ (@_stray_heart) April 26, 2024

Rabiot e il video della discordia

Sui social, in particolare su TikTok e X, sta circolando un video che pone al centro del dibattito proprio Adrian Rabiot. Un utente, sull’ormai ex Twitter, ha pubblicato un filmato in cui si vede un bambino che chiede un autografo ed una foto a tutti i giocatori della Juventus che erano di passaggio. Tra loro spunta anche Massimiliano Allegri che si ferma e saluta il piccolo.

Il video mostra in rassegna tutti i bianconeri che si fermano molto volentieri. Quando passa Rabiot, però, tira dritto ed evita accuratamente di fermarsi con il bambino. L’utente che ha pubblicato il filmato ha anche aggiunto una didascalia al post chiara ed inequivocabile: “L’inf*** che non si è fermato a giugno deve sparire dalla Juventus FC”. Chiaro riferimento al centrocampista francese, criticato anche da tutti i commenti sotto il post, che quasi sicuramente terminerà la sua esperienza torinese.