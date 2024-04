Gli abbiamo già stilato il contratto | Lotito, annuncio UFFICIALE: un nuovo Milinkovic-Savic a Formello da giugno

I biancocelesti pensano già alla prossima stagione in cui dovranno in qualche modo cercare di ricostruire l’ossatura della squadra.

Le ultime partite giocate sono state incoraggianti e restituiscono l’idea che già qualcuno si era fatta durante i primi giorni in cui Igor Tudor aveva messo piede a Formello. Tre vittorie consecutive, quelle contro Salernitana, Genoa in trasferta e Juventus in casa, che fanno capire come la strada intrapresa possa essere quella giusta.

Nonostante la vittoria casalinga contro la Juventus, però, i biancocelesti hanno dovuto dire addio alla Coppa Italia ed ovviamente anche al sogno di poter chiudere questa stagione con un trofeo in bacheca. Il grande primo tempo e l’ottimo inizio di secondo non sono bastati per centrare l’impresa della rimonta.

Troppo pesante è stato il 2-0 subito a Torino qualche settimana fa. La Lazio ha mostrato grande tenacia, orgoglio, ma anche la capacità di creare ottime trame di gioco, con aggressività e velocità. Nonostante questo, però, il gol di Milik, arrivato a pochi minuti dal termine del match, ha cancellato ogni speranza nel popolo laziale.

Resta però la prestazione e l’idea che questa squadra può far male ed essere pericolosa contro qualsiasi avversario. La rifondazione firmata Igor Tudor, quindi, ha cominciato a porre le sue basi ed ora bisognerà soltanto sperare nella qualificazione all’Europa in vista della prossima stagione.

Lazio, in estate sarà rifondazione

Un obiettivo di certo non facile vista la classifica e la posizione occupata attualmente dalla Lazio, ma un traguardo che permetterebbe alla squadra capitolina di operare sul mercato con più risorse e tranquillità. In estate, infatti, ci sarà molto lavoro da fare se si vuole costruire una squadra altamente competitiva.

Zaccagni, Felipe Anderson, Immboile, Pedro, Luis Alberto. A meno di clamorose sorprese lasceranno tutti a fine stagione e Lotito sarà chiamato ad una sorta di rifondazione, soprattutto dal punto di vista dello spirito e dell’anima di una squadra che perderà quasi tutti i leader. Cosa che era già avvenuta la scorsa estate dopo la cessione di Milinkovic-Savic.

Kamada e quell’opzione sul rinnovo

A centrocampo per sostituire il serbo erano arrivati Guendouzi, Rovella e Daichi Kamada. Soprattutto l’ultimo, ovviamente con caratteristiche completamente diverse, sembrava il calciatore preposto per sostituire Milinkovic. Dopo un buon avvio, però, il giapponese non ha più trovato spazio ed è stato relegato ai margini della squadra da parte di Maurizio Sarri.

Con l’arrivo di Tudor, però, Kamada ha trovato molto più spazio, ma soprattutto un modulo più adatto alle sue caratteristiche. Daichi ha cominciato ad offrire prestazioni importanti ed ora la Lazio spera possa restare anche in vista della prossima stagione. Una decisione che spetta solo e soltanto al calciatore che, fino al 31 maggio, può esercitare l’opzione per un rinnovo biennale, a 3.5 milioni di euro fino al giugno 2026, pagando una clausola di 100 euro alla società biancoceleste.