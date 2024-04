Theo-Dumfries, altro che lite da campo: è spuntato un coltello | Il VIDEO ha fatto il giro del mondo

Dopo la lite in campo tra Theo e Dumfries, adesso spunta un coltello, il video fa il giro del web e del mondo, tifosi sconvolti per l’accaduto

Il derby che si è disputato lunedì scorso a San Siro ha decretato la matematica vittoria dello Scudetto per l’Inter, coincisa anche con la conquista della Seconda stella. Sono poi partiti i festeggiamenti anche fuori dallo stadio per un importante traguardo ottenuto dal club nerazzurro, con Simone Inzaghi grande artefice di questa cavalcata quasi perfetta in campionato, vinto con ampio anticipo e con grande merito.

Grande nervosismo prima del triplice fischio finale con ben tre espulsi, due per i rossoneri e uno per i nerazzurri. Ha fatto scalpore la lite che ha coinvolto Theo Hernandez e Dumfries, entrambi poi allontanati dal direttore di gara.

Il Milan ha provato in ogni modo a strappare almeno un pareggio per evitare che i rivali potessero festeggiare proprio nella stracittadina. Quando è stato chiaro che ciò non si sarebbe verificato, è prevalso il nervosismo.

Non è il primo caso di un derby in cui capitano episodi violenti in campo. A gennaio il derby della Capitale, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ad esempio, si è concluso anche in quel frangente con diverse espulsioni.

Una violenza inaudita in un campo di calcio, il derby si conclude nel peggiore dei modi

Ciò che è successo nell’ultimo turno del campionato colombiano però ha fatto il giro del mondo, un fatto davvero spiacevole che va oltre all’agonismo calcistico e che ha coinvolto un ex giocatore di Serie A.

Dopo aver giocato nove presenze con la maglia del Cagliari tra il 2011 e il 2014, Pablo Ceppellini è tornato in Sud America, dove ora veste la maglia dell’Atletico Nacional nella prima divisione colombiana.

Un episodio che poteva portare a delle conseguenze molto gravi

Nel concitato finale di partita del match che ha visto la sua squadra affrontare l’Independiente Medellin il classe 1991 è andato verso la bandierina del calcio d’angolo, dove è stato colpito in testa da un oggetto lanciato dagli spalti.

Un tifoso della squadra avversaria ha infatti lanciato un coltello a serramanico, che ha colpito Ceppellini in piena testa. Per fortuna il colpo non ha ferito il centrocampista, tanto che l’arbitro, una volta assicuratosi delle sue condizioni, ha poi fatto ripartire subito la partita, conclusa con il risultato di parità.