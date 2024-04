Pioli, salta l’approdo a Napoli per ‘divergenze di vedute’ | Scelto il nuovo mister: è un ex Serie A

Stefano Pioli non convince come nuovo mister del Napoli, spunta un nuovo nome, un tecnico che ha già allenato in Serie A

Le due squadre italiane che sono reduci da un periodo davvero complicato sono il Milan e il Napoli. I rossoneri hanno detto addio all’ultimo obiettivo stagionale, quello dell’Europa League, dopo l’eliminazione ai quarti per mano della Roma che ha ampiamente meritato nelle due sfide tra andata e ritorno. Un risultato deludente per quella che era tra le favorite alla conquista del titolo dopo essere uscita ai gironi di Champions.

Situazione ancora più infuocata dopo la sconfitta nel derby che ha decretato la matematica vittoria dello Scudetto dei rivali dell’Inter, uno smacco inaccettabile per i tifosi rossoneri dato che è coincisa anche con la certificazione della seconda stella e del sesto successo di fila nella stracittadina per i nerazzurri.

Malumore generale anche nell’ambiente napoletano con la squadra campana relegata in zona Conference, all’ottavo posto in classifica, un posizionamento nettamente al di sotto delle aspettative per i campioni d’Italia in carica.

Tre cambi di guida tecnica e i giocatori che erano stati protagonisti dello Scudetto che non hanno reso al massimo delle loro potenzialità sono gli elementi che hanno portato a questo rendimento negativo. Servirà una rivoluzione la prossima estate.

Due i nomi per la panchina del Napoli, chi avrà la meglio?

Aurelio De Laurentiis vorrebbe Stefano Pioli come prossimo allenatore del Napoli. Francesco Calzona non proseguirà la sua avventura sulla panchina azzurra e i campani ripartiranno con un nuovo progetto a partire dalla prossima stagione.

Antonio Conte sta tentennando e adesso la scelta principale è quella che riguarda l’attuale tecnico del Milan, destinato a salutare i rossoneri dopo cinque anni. Sia il mister che il presidente sono però due personalità molto forte e lo scontro potrebbe arrivare molto presto. Per questo motivo non è da escludere il nome di Fonseca, già in Serie A con la Roma.

Anche la rosa sarà modificata, previsti diversi nuovi arrivi nel prossimo mercato

Una volta sciolto il nodo del timoniere servirà consegnare al nuovo allenatore una squadra all’altezza per tornare competitivi in Italia e tentare di nuovo di vincere il campionato.

Il nuovo direttore sportivo Manna proseguirà il lavoro svolto da Giuntoli, andando alla ricerca di giovani profili da far crescere, sperando in un exploit come è successo con Kvara e con Osimhen.