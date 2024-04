Vinse il Bidone d’Oro 2020, l’anno prossimo prende la 9 di Giroud | Scelto il nuovo attaccante del Milan

I rossoneri devono cominciare a pensare all’attaccante per la prossima stagione e spunta un nome clamoroso.

Dopo la sconfitta nel derby di lunedì sera, che ha ufficialmente consegnato lo Scudetto e la seconda stella ai rivali di sempre dell’Inter, il Milan si lecca le ferite, consapevole di aver scritto, in maniera negativa, pagine di storia indelebili della stracittadina milanese e del calcio italiano.

Ora, quando mancano appena tre punti per l’ufficialità della qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri devono cercare di voltare immediatamente pagina (anche se non sarà affatto facile), terminare dignitosamente la stagione e poi progettare un futuro che possa essere migliore del presente.

Si dovrà certamente partire dalla scelta del nuovo allenatore e questa sarà sicuramente fondamentale anche per capire le reali ambizioni della società rossonera, poi verrà il tempo di progettare un mercato che renda la rosa più competitiva rispetto a quanto lo è stata in questa amara stagione.

La prima scelta da fare, soprattutto sul fronte mercato in entrata, ma soprattutto quella assolutamente da non sbagliare, riguarda l’attaccante che possa diventare il nuovo numero nove, quello del presente e del futuro. Il tempo di Olivier Giroud al Milan è ormai terminato e dopo due anni e mezzo indimenticabili, sta finendo nel peggiore dei modi.

Milan, Giroud ai saluti. Ora è certo

Dalla Francia, intanto, arriva la conferma di quanto ormai appare scontato da settimane. Giroud ha praticamente trovato l’accordo totale con i Los Angeles Fc per trasferirsi in MLS a fine stagione e cominciare quella che probabilmente sarà la sua ultima avventura da calciatore professionista.

La società rossonera dovrà poi decidere se tenere Luka Jovic come punta di riserva e, di conseguenza, capire se avrà bisogno di uno o due attaccanti sul mercato. La scelta, come detto, sarà fondamentale per valutare le ambizioni ed il volere di una società, quella meneghina, che ancora non è riuscita a lasciare un’impronta definitiva nel cuore dei propri tifosi.

Mercato, idea Muriqi per il Milan

Una clamorosa indiscrezione, intanto, porta ad un interesse dei rossoneri verso un calciatore che in Italia c’è stato, anche se solo di passaggio e senza lasciare particolare traccia. Si tratta di Vedat Muriqi che, nell’estate del 2020, fu acquistato dalla Lazio per circa 20 milioni di euro. Due gol in 49 partite ufficiali sono il magrissimo bottino della punta kosovara in Italia.

Oltre alla sua sterilità in zona offensiva Muriqi si è portato dietro di sé parecchio sarcasmo ed ironia circa la sua esperienza in biancoceleste. Uno degli affari sicuramente meno riusciti (solo per usare un eufemismo) dell’intera gestione Tare. L’ex Lazio fu poi ceduto al Maiorca per circa dieci milioni di euro e si è parzialmente riscattato in Liga dove ha segnato 25 gol in 69 partite ufficiali.