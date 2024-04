De Laurentiis, decisione d’impulso: licenzia Calzona | Il nuovo tecnico estirpato dalla Bundesliga

Aurelio De Laurentiis licenzia Calzona. La panchina del Napoli affidata a un tecnico proveniente dalla Bundesliga. Risolleverà la squadra.

Ottavo in classifica con 49 punti, a meno sei dal quinto posto della Roma di Daniele De Rossi che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, il Napoli di Francesco Calzona si prepara a chiudere in maniera positiva una stagione da collocare presto nel dimenticatoio.

Una stagione, quella 2023-2024, che, iniziata col chiaro intento di confermarsi sul tetto d’Italia dopo lo straordinario trionfo dello scorso anno, non ha mai visto gli azzurri competere per il tricolore finito, da qualche ora, matematicamente sulle divise dell’Inter di Simone Inzaghi.

Neanche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League sono andate meglio le cose per i partenopei: sconfitti rispettivamente da Frosinone (ottavi di finale), Inter (finale) e Barcellona (ottavi di finale), il gruppo del presidente De Laurentiis ha fallito in tutte le competizioni alle quali ha preso parte.

L’obiettivo ora è quello di ottenere risultati positivi nelle cinque gare che restano da qui alla fine del campionato. Cinque gare che, se affrontate con la giusta grinta e la giusta determinazione, potrebbero portare quantomeno a una qualificazione in Conference League o Europa League, distanti attualmente tre e cinque punti.

Napoli, tre allenatori cambiati, nessun risultato: testa alla prossima stagione

Partito, come detto, con l’intento di bissare il successo ottenuto nell’annata 2022-2023, il Napoli si è trovato presto a fare i conti con una serie di risultati altalenanti che non gli hanno mai permesso di occupare le zone nobili della classifica.

Risultati altalenanti dai quali, nonostante i tre allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona) scelti in fila dal presidente Aurelio De Laurentiis, Osimhen e compagni non sono mai stati in grado di scostarsi. Dell’annata 2023-2024 c’è purtroppo poco da salvare, occorrerà chiuderla dignitosamente per pensare poi con grande calma a quella che verrà.

Napoli, De Laurentiis vuole Marco Rose sulla panchina azzurra

Attualmente seduto sulla panchina del Lipsia, col quale, in Bundesliga, è in piena corsa per un posto in Champions League, Marco Rose sarebbe recentemente finito nella lista degli allenatori che De Laurentiis starebbe prendendo in considerazione per la prossima stagione.

Un tecnico, il classe ’76 tedesco, che, stando a quanto riferito dal Mattino, piace parecchio al numero uno partenopeo che, pur tenendo d’occhio i vari Conte, Italiano e Gasperini, potrebbe affondare il colpo proprio per l’allenatore teutonico, il cui contratto col club della Red Bull scadrà il 30 giugno 2025. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.