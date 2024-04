Riunione d’urgenza in società: esonerato | Addio all’idolo dei tifosi dell’Inter, missione fallita nonostante i successi

Spuntano alcune voci su un possibile clamoroso licenziamento che scuoterebbe gli amanti del club nerazzurro.

La storia è stata definitivamente scritta. La supremazia cittadina, dopo un paio di decenni (anni ’90 e inizi anni 2000) in cui era stata decisamente appannaggio dell’altra squadra di Milano e dopo lo scorso in cui le due squadre hanno vissuto entrambe momenti complicati, ora è netta, chiara ed inequivocabile.

L’Inter ha conquistato il suo ventesimo Scudetto e la tanto sognata e desiderata seconda stella, vincendo il sesto derby di Milano consecutivo e ribadendo ancora una volta che negli ultimi anni, a parte la parentesi di due stagioni fa, la città meneghina è nerazzurra.

Mai nella storia era successo che uno Scudetto si decidesse e fosse vinto nel derby di Milano e difficilmente questa coincidenza potrà ripetersi in futuro. Per questo motivo, quindi, quanto successo lunedì sera a San Siro ha una valenza storica e non verrà mai dimenticato, sia in positivo dai tifosi interisti che, al contrario, in negativo da quelli rossoneri.

La festa è scoppiata subito dopo il derby, ma ovviamente proseguirà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e vedrà le due parti calcistiche del capoluogo lombardo vivere due stati d’animo completamente opposti. Un incubo per la parte milanista, un sogno per quella nerazzurra che ricorderà per sempre questi momenti.

Inter, vicini i rinnovi di Lautaro e Mister Inzaghi

In casa Inter, intanto, c’è chi si gode quanto di straordinario fatto in questa stagione e chi pensa già al futuro. I dirigenti nerazzurri, Marotta e Ausilio in primis, infatti, stanno già pensando al mercato per rinforzare ancora di più una rosa già fortissima, hanno già chiuso per Taremi e Zielinski e continueranno nel loro lavoro.

Oltre al mercato in entrata, però, c’è da chiudere per i rinnovi di due pedine fondamentali di questa squadra: il tecnico Simone Inzaghi e il Capitano Lautaro Martinez. Per entrambi non ci dovrebbero essere problemi e/o sorprese. Il tecnico piacentino continuerà a guidare l’Inter, ma ora si gode il frutto del suo straordinario lavoro.

Ex Inter, Zenga vicino all’esonero

Non sta passando decisamente un bel periodo, invece, un altro interista storico, un ex leggenda e bandiera del club nerazzurro. Parliamo di Walter Zenga che, da inizio gennaio, allena l’Emirates Club nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. Il club in cui giocano, tra gli altri, Andres Iniesta e Paco Alcacer, sta vivendo un brutto periodo e il tecnico italiano ha raccolto appena cinque punti in sei partite di campionato.

L’ex allenatore di Catania, Palermo, Sampdoria, Cagliari, Venezia e Crotone ha un contratto valido fino al 30 giugno 2025, ma i recenti risultati negativi fanno traballare la sua panchina. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la sua avventura sarebbe ormai agli sgoccioli e già nella prossima partita la squadra potrebbe avere un nuovo allenatore. La squadra rischia di retrocedere e lo svantaggio dalla terzultima è di nove punti.