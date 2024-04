Skriniar torna in Serie A, ma non all’Inter: pronta una vendetta atroce | Marotta è nel panico

Skriniar potrebbe tornare a giocare in Serie A, in rottura dal PSG, il difensore è nel mirino della rivale dell’Inter, Marotta non perdona l’eventuale tradimento

Quella in corso può essere una stagione trionfale per il Paris Saint Germain. I francesi possono realizzare uno storico Triplete con Luis Enrique in panchina. Dopo il blitz di Barcellona il club ha raggiunto le semifinali di Champions League dove partono da favoriti nel doppio scontro che li vedrà di fronte al Borussia Dortmund, compagine già affrontata nel girone eliminatorio.

E ancora la squadra è in finale di Coppa di Francia e il titolo in Ligue 1 è a un passo. Trascinati da un Mbappè in uno stato di forma incredibile, l’organico non sta sentendo la mancanza di Leo Messi e di Neymar, entrambi partiti la scorsa estate.

Il PSG si schiera in un modo più equilibrato, migliorando la propria tenuta difensiva, nonostante Donnarumma sia protagonista ogni tanto di qualche ingenuità. Con meno fuoriclasse in fase offensiva, l’undici titolare è disposto in modo meno spregiudicato in campo.

C’è molta curiosità su come terminerà questa stagione, con il cruccio di non aver ancora vinto la Champions che pesa alla dirigenza che da circa dieci anni ha investito un capitale enorme per rinforzare ogni anno la rosa.

Skriniar può tornare in Italia, il PSG non lo ritiene più incedibile

Uno dei giocatori che hanno avuto un rendimento peggiore è a sorpresa Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha medie voto decisamente basse e ha perso progressivamente il posto da titolare, anche a causa di alcuni problemi tecnici.

Insomma non è più considerato un incedibile e anzi, di fronte a un’offerta congrua, potrebbe essere ceduto. Nel caso soprattutto della partenza di Gleison Bremer, la Juventus potrebbe pensare a lui per mantenere alto il valore della difesa.

Perché Skriniar è un affare possibile per la Juventus

Il suo passato da interista non dovrebbe pesare, ancora di più se il prossimo allenatore dei bianconeri dovesse essere Thiago Motta. In Italia Skriniar si è sempre fatto notare per prestazioni eccellenti ed era già finito nel mirino della Vecchia Signora prima che Beppe Marotta avesse la meglio.

Adesso la Juventus potrebbe vendicarsi, riportando in Serie A un giocatore di assoluto livello. Per questo motivo i tifosi chiuderebbero un occhio e accetterebbero il suo trasferimento alla Continassa.