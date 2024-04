Ti pago milioni per uno schifo del genere, vergognati | Pioli, pazienza finita: chiuso in casa per la vergogna

Il presidente del Milan, Cardinale, perde la pazienza. Stufo di spendere milioni per uno schifo del genere. In arrivo seri provvedimenti.



Fresco di eliminazione dai quarti di finale di Europa League in seguito alla doppia sconfitta contro la Roma di Daniele De Rossi, il Milan di Stefano Pioli ha iniziato a porre l’attenzione al sentitissimo derby contro l’Inter, in programma a San Siro lunedì alle 20.45.

Un match, quello tra rossoneri e nerazzurri, valevole per la 33esima giornata di campionato in Serie A, che tanto i primi quanto i secondi proveranno ovviamente a portare a casa. Ottenere i tre punti in palio vorrebbe infatti dire per entrambe blindare i rispettivi obiettivi: il secondo posto per il Diavolo, lo scudetto per il Biscione.

Un titolo, quest’ultimo, che, neanche sfiorato nelle ultime due stagioni, verrà sicuramente messo in cima alla lista degli obiettivi della società dal presidente Cardinale che, desideroso anche di andare quanto più avanti possibile nella nuova Champions League, proverà chiaramente a costruire una squadra ancora più competitiva che possa tornare sul tetto d’Italia dopo il trionfo dell’annata 2021-2022.

Un’annata, quella, chiusa in prima posizione davanti ai cugini interisti, in cui si distinse in maniera certamente positiva Stefano Pioli che, diventato ora bersaglio della critica dei tifosi del Milan, sembra ormai essere giunto al termine della sua esperienza all’ombra rossonera della Madonnina.

Milan, secondo anno senza titoli: testa alla prossima stagione

Estromesso dall’Europa League per mano della Roma della famiglia Friedkin, il Milan di Gerry Cardinale si prepara a chiudere, magari con sei risultati positivi da conquistare nelle ultime sei giornate di campionato, la stagione 2023-2024.

Una stagione, questa, che il Diavolo si metterà alle spalle senza aver portato a casa, per il secondo anno consecutivo, un trofeo che, in generale, manca dalle parti di Milanello dallo scudetto vinto con due punti di vantaggio sull’Inter al termine del campionato di Serie A 2021-2022.

Penso a Pioli e Luciano Vulcano che si mettono a studiare una settimana per presentarsi con questa roba Risultato: 3 cambi al 45’, 2-0 sotto Non dovete uscire di casa dalla vergogna pic.twitter.com/u9OkQk8pGB — luchino (@luchino_saltato) April 18, 2024

Milan, i tifosi criticano Pioli: la sfida con la Roma è stata preparata in malo modo

Sconfitto di misura a San Siro lo scorso 11 aprile dalla Roma di Daniele De Rossi nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League, il Milan di Stefano Pioli non è riuscito a ribaltare, in quella di ritorno giocata all’Olimpico giovedì sera, lo svantaggio di un gol determinato dalla rete messa a segno da Gianluca Mancini la settimana scorsa.

Una rete, quella del difensore romantista, che, secondo alcuni tifosi rossoneri espressisi su X negli istanti successivi alla gara giocata in riva al Tevere, il Milan non sarebbe stato in grado di recuperare a causa della cattiva preparazione del match da parte del tecnico parmigiano e del suo staff. Una preparazione della gara, secondo molti a dir poco vergognosa, a causa della quale Leao e compagni hanno detto addio a una manifestazione della quale avrebbero sicuramente potuto raggiungere l’atto conclusivo in programma a Dublino il prossimo 22 maggio.