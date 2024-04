Giuntoli, colpo marottesco: centrocampista ingaggiato GRATIS | Su Fifa arriva a 99 di overall

Il Football Director della Juve sta cominciando a progettare il futuro ed il mercato estivo per cercare di rinforzare la squadra.

Lo Scudetto e la seconda stella conquistata ufficialmente dall’Inter, oltre ad aver gettato nello sconforto più totale i tifosi del Milan che hanno consegnato il titolo ai cugini perdendo del derby di lunedì sera, non avrà sicuramente fatto piacere nemmeno ai tifosi della Juventus. Questi ultimi, dopo nove campionati vinti di seguito, ora vivono un contesto storico piuttosto complicato.

Dopo quello vinto e immediatamente dimenticato con Maurizio Sarri in panchina, nel luglio 2020, il livello dei bianconeri si è terribilmente abbassato e non ha più raggiunto i picchi del decennio scorso. La Juve non è più riuscita ad essere competitiva per lo Scudetto e soltanto in questa stagione ha conteso, anche se per poco tempo, il titolo alla squadra poi vincitrice.

Ora, il progetto punta sulla sostenibilità e sui giovani e dovrebbe essere impostato su più anni e guardando al futuro. La società bianconera non potrà più – almeno per ora- sperperare sul mercato e dovrà puntare sull’allenatore che verrà per creare un gruppo ed una squadra che possano tornare ad essere competitive nel più breve tempo possibile.

Anche se nel prossimo mercato si dovrà lavorare cercando l’equilibrio tra entrate ed uscite, Cristiano Giuntoli avrà il compito di non sbagliare alcuna mossa e riuscire a costruire una rosa estremamente competitiva e che possa magari aprire un ciclo.

Juve, grandi manovre per la mediana

Secondo molti il ruolo in cui la Juventus ha bisogno di inserimenti ed investimenti più significativi è quello nevralgico del campo, quel centrocampo che continua a peccare in impostazione, qualità e manovra. Mediana che non potrà più contare, inoltre, su Adrien Rabiot, in scadenza a giugno e su Carlos Alcaraz che difficilmente sarà riscattato dai bianconeri.

Rientrerà dopo la lunga squalifica Nicolò Fagioli, ma di certo non basterà per garantire alla Juve una mediana all’altezza delle migliori squadre della Serie A. Serviranno, quindi, come detto, almeno due importanti innesti da pescare sul mercato. I nomi di Ferguson, Ederson e Koopmeiners restano quelli più caldi in merito, ma non sono gli unici.

Mercato, la Juve su Sissoko dello Strasburgo

Quel che sembra sicuro, però, è che il colpo più importante e l’investimento maggiore verrà concentrato sull’acquisto di un centrocampista. Un top di reparto, quindi, da affiancare ad un prospetto giovane o comunque con poca esperienza in campo internazionale. In queste ore, in tal senso, sta circolando il nome di Ibrahima Sissoko.

Il francese, naturalizzato maliano, è un mediano di 26 anni che milita nello Strasburgo. Alto 1.93, dotato di grande fisico, dinamismo e corsa, Sissoko rappresenta il classico mastino di interdizione che può far comodo a tante squadre italiane. Piace, oltre che alla Juventus, anche a Lazio e Bologna ed è abituato a giocare sia nel 3421 che nel 343. Il suo contratto con lo Strasburgo scade a giugno prossimo e questo lo rende ancora più appetibile.