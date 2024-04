All’Inter senza futuro, molla tutto e vieni qui | Ausilio, ciclo finito con lo Scudetto: accettata l’offerta del top club

Ausilio, il ciclo all’Inter finirà con lo scudetto. Al termine del campionato le strade si divideranno. Accettata l’offerta del top club.

Spettatrice della tre giorni europea alla quale non ha preso parte a causa dell’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid, l’Inter di Simone Inzaghi continua ad allenarsi sui campi di Appiano Gentile in vista del derby di lunedì sera contro il Milan di Stefano Pioli.

Un derby, quello in programma a San Siro alle 20.45, che i nerazzurri proveranno ovviamente a mettere in cassaforte per garantirsi la matematica certezza di mettere in bacheca il 20esimo scudetto della loro storia. Uno scudetto che, neanche sfiorato lo scorso anno, è pronto a finire nuovamente in Viale della Liberazione a distanza di tre anni dal trionfo ottenuto nel campionato 2020-2021.

Un torneo, quello a cavallo tra quattro e tre anni fa, che il Biscione concluse in prima posizione proprio davanti al Diavolo del tecnico parmigiano che, esattamente un anno dopo, ricambiò il favore lasciandosi alle spalle proprio la Beneamata dell’allenatore piacentino.

Un allenatore, quest’ultimo, che, chiamato sulla panchina interista nel giugno 2021 per sostituire Antonio Conte, si prepara a fregiarsi, per la prima volta in carriera, del titolo di campione d’Italia che, tra le altre cose, varrà all’Inter la cucitura sul petto della tanto sognata e desiderata seconda stella.

Inter, con lo scudetto ormai in tasca si guarda già alla prossima stagione

Ormai a un passo, come detto, dalla matematica vittoria del 20esimo scudetto della sua storia, l’Inter del presidente Zhang guarda già alla prossima stagione e inizia ad abbozzare quelle che potrebbero essere le strategie da seguire in sede di calciomercato la prossima estate.

Strategie, da adottare tanto in entrata quanto in uscita, la cui realizzazione dovrebbe portare, almeno si spera, a un deciso rafforzamento della rosa di Simone Inzaghi che, quasi certo di rinnovare il proprio contratto col club, sarà chiamato a confermarsi sul tetto d’Italia e a fare bene in Champions League.

Inter, Bastoni nel mirino del Real Madrid

Qualificatosi alle semifinali di Champions League, dopo aver battuto ai calci di rigore il Manchester City di Pep Guardiola, il Real Madrid di Carlo Ancelotti guarda in Serie A e annota sul proprio taccuino il nome di un difensore che potrebbe fare molto comodo al proprio reparto arretrato la prossima stagione.

Un difensore, rispondente al nome di Alessandro Bastoni, che, stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbe clamorosamente lasciare Milano la prossima estate per trasferirsi in Spagna al servizio del tecnico di Reggiolo. Un’operazione, questa, ovviamente non ancora avviata, che però potrebbe concretizzarsi velocemente qualora Florentino Perez dovesse mettere sul piatto i 90 milioni di euro richiesti dall’Inter per privarsi del suo gioiello.