“Mi ricorda Roberto Carlos” | Lotito, nuovo terzino sinistro sulla fascia: 13 milioni di cartellino

La Lazio rinforza la propria difesa con un terzino di spinta che ha molta corsa e un gran tiro dalla distanza, operazione low cost ma con possibilità di una plusvalenza

Quella conclusa è stata una settimana molto positiva per la Lazio. La vittoria sul difficile campo di Marassi contro il Genoa rilancia la squadra per la corsa alla Champions League dato che è ufficiale la partecipazione di ben cinque squadre italiane alla prossima massima competizione europea. La classifica è molto corta e gli impegni internazionali che vedono ancora coinvolte l’Atalanta e la Roma possono portare via alle due rivali energie fisiche e mentali.

Confermare un piazzamento europeo resta l’obiettivo minimo per non buttare nel cestino una stagione tra alti e bassi e di ricostruzione dopo il secondo posto della passata, miglior risultato della gestione targata Claudio Lotito.

Il patron tira un sospiro di sollievo anche sul fronte rinnovo data la firma di Mattia Zaccagni che resta a Formello, ponendo fine alle voci di un suo possibile addio, con la Juventus che si era subito fatta avanti per assicurarsi le prestazioni dell’esterno offensivo.

Quello di Zaccagni rischia però di essere un caso isolato dato i tanti giocatori con la valigia in mano che dovrebbero salutare la Lazio la prossima estate, da Luis Alberto a Ciro Immobile, da Felipe Anderson a Romagnoli.

Il nuovo nome per la fascia della Lazio, gioca in Serie A ed ha ampi margini di miglioramento

Per quanto riguarda le operazioni in entrata invece piace molto il profilo di Patrick Dorgu, terzino in forza al Lecce e che ha stupito in Salento negli ultimi due campionati. Su di lui anche il Milan, a caccia di un vice Theo Hernandez.

Prevista un’asta per il classe 2004 danese, arrivato in Italia grazie a una delle tante intuizioni di Pantaleo Corvino, che lo ha pescato dal Nordsjaelland per soli 200mila euro, mentre adesso per strapparlo ai salentini potrebbero non bastare 15 milioni.

Il Lecce tra presente e futuro, tra una salvezza da conquistare e la possibile plusvalenza di Dorgu

Il mercato si accende intorno a Dorgu, il Lecce ha fissato una valutazione e si sfrega le mani aspettando le prime offerte, con Corvino sta per centrare un’altra, ennesima plusvalenza.

Intanto i salentini devono ancora conquistare la permanenza in Serie A anche se con l’arrivo in panchina di Luca Gotti la squadra ha tornato a macinare punti, in questo momento chiave del campionato.