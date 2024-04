Resto, ma solo se cacciate Pioli | Ibra, dettate condizioni drastiche alla società: o così o va via

Ibra perde la pazienza e detta al Milan le condizioni per il futuro. Se resta Pioli, andrà via immediatamente. Nessun margine di manovra.

Uscito sconfitto contro l’Inter dal derby della Madonnina numero 239, al Milan di Stefano Pioli non resta che provare a chiudere positivamente la stagione 2023-2024 ottenendo cinque risultati positivi nelle ultime cinque partite che restano da qui alla fine del campionato.

Cinque partite, tre in casa e due in trasferta, in cui i rossoneri affronteranno in ordine Juventus, Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana. Sfide, queste, contro avversari che proveranno certamente a ottenere l’intera posta in palio, alle quali i meneghini si dedicheranno con il chiaro intento di mettersi alle spalle la disfatta nella stracittadina di lunedì sera che ha consegnato matematicamente lo scudetto nelle mani dei cugini nerazzurri.

Una formazione, quella di proprietà del presidente Zhang, contro la quale il Diavolo non vince addirittura dal 3-2 del 3 settembre 2022. Un’affermazione, quella, firmata da una doppietta di Leao e un gol di Giroud, in seguito alla quale Theo e compagni hanno inanellato una pesantissima striscia negativa di sei sconfitte consecutive.

Sei sconfitte di fila che, prese in esame specificatamente, hanno visto il gruppo del patron Gerry Cardinale, perdere contro la Beneamata tre volte in Serie A, due volte in Champions League e una in Supercoppa Italiana. Un rendimento, questo, a dir poco disastroso al quale i rossoneri dovranno porre necessariamente rimedio la prossima stagione.

Milan, Pioli disastroso nei derby: decima sconfitta su 15 stracittadine disputate contro l’Inter

Uscito sconfitto per 1-2 dal derby di lunedì sera che ha consegnato all’Inter il 20esimo scudetto della sua storia, il Milan di Stefano Pioli si trova costretto a fare i conti con delle statistiche relative alle sfide contro i nerazzurri purtroppo terrificanti.

Statistiche, riconducibili non solo alle sei disfatte consecutive successive alla vittoria del 3 settembre 2022, ma sfortunatamente riguardante un dato ben più nefasto che, osservato nella sua interezza, parla di un Diavolo sconfitto dal Biscione ben dieci volte su 15 incontri giocati da quando sulla panchina del club di Via Aldo Rossi siede il tecnico parmigiano.

Milan, si valuta il ritorno di Saelemaekers, ma dipende tutto dal Bologna

Legatosi in prestito con diritto di riscatto dal Milan al Bologna lo scorso 30 agosto, Alexis Saelemaekers è senza alcun’ombra di dubbio uno degli elementi più validi della rosa del tecnico italo-brasiliano messisi positivamente in luce durante la stagione.

Una stagione, che vede attualmente la formazione rossoblu vicinissima all’ottenimento della qualificazione in Champions League, al termine della quale la società felsinea e il club rossonero dovranno ovviamente incontrarsi per parlare del futuro del giocatore belga che, esploso in Emilia, potrebbe sicuramente far comodo al Diavolo del successore di Pioli la prossima annata. Il prezzo del riscatto inserito nell’accordo con il Bologna è di 12 milioni di euro. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.