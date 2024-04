In giallorosso sei sprecato, vieni qui e diventa grande | Giuntoli chiama il top player: dall’1 luglio alla Continassa

Giuntoli chiama il top player alla Juventus. Contatti avviati col club giallorosso. Atteso sui campi della Continassa la prossima estate.

Messo in archivio il pareggio esterno contro il Cagliari di Claudio Ranieri, agguantato all’ultimo respiro nell’anticipo di venerdì sera, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a volare a Roma per affrontare la Lazio di Igor Tudor nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Una sfida, quella in programma allo Stadio Olimpico domani (martedì 23 aprile) alle 21.00, alla quale i piemontesi giungono con un vantaggio di due gol conquistato lo scorso 2 aprile all’Allianz Stadium grazie alle reti realizzate entrambe nel secondo tempo da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Due attaccanti, l’italiano e il serbo, ai quali tifosi e addetti ai lavori bianconeri sono pronti ad affidarsi, come anche al resto della squadra ovviamente, per conquistare una Coppa Italia che, sfuggita lo scorso anno e nel 2022 a causa delle sconfitte in semifinale e finale contro l’Inter di Simone Inzaghi, manca ormai all’ombra bianconera della Mole dalla stagione 2020-2021.

Un’annata, quella a cavallo tra tre e quattro anni fa, che la Vecchia Signora, come i tifosi zebrati sicuramente ricorderanno, concluse mettendo in bacheca, sotto la guida di Andrea Pirlo, la nona Supercoppa Italiana e la 14esima Coppa Italia della sua storia.

Giuntoli dà il via alla potatura: via tutti i rami secchi

Chiamata a concludere nel migliore dei modi una stagione sicuramente non eccezionale, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha già preparato la fase di potatura di tutti i rami secchi non rientranti nei piani della società in vista della prossima stagione.

Una potatura, che dovrebbe/potrebbe riguardare elementi come Alex Sandro, De Sciglio, Rabiot, Djalò, Alcaraz, Kostic, Kean, Milik, Pogba, Miretti, Rugani e Nicolussi-Caviglia, in seguito alla quale l’ex Ds del Napoli avrà il quadro completo dei profili, chiaramente di alto livello, da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri, o del suo successore, per il prossimo campionato.

Juventus, idea Dorgu dal Lecce per la prossima stagione

In gol contro il Sassuolo nella vittoriosa trasferta di domenica che ha permesso al suo Lecce di portarsi a più sette sul terzultimo posto occupato attualmente dal Frosinone di Eusebio Di Francesco, Patrick Dorgu sarebbe recentemente finito nel mirino della Juventus del patron, Gianluca Ferrero.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero starebbe seriamente valutando la possibilità di procedere all’acquisto del giovane esterno danese che, valutato dal club salentino intorno ai 20 milioni di euro, potrebbe rappresentare una valida alternativa ai partenti Alex Sandro e De Sciglio. Sul classe 2004 avrebbero messo gli occhi anche Milan, Atletico Madrid, Tottenham e Liverpool le quali, almeno per ora, non sembrano intenzionate ad affondare veramente il colpo. Ad ogni modo ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.