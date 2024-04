Non ci serve uno che gioca 15 partite l’anno | Ibra scarica Tomori: a sostituirlo sarà un ragazzino belga

Il nuovo dirigente rossonero traccia le linee per il prossimo mercato estivo che dovrà rendere la squadra maggiormente competitiva.

La stagione del Milan è stata ancora una volta condizionata da una serie incredibile di infortuni che, soprattutto nel periodo che è andato da novembre a gennaio, hanno visto la rosa rossonera debilitata con tanti indisponibili. Tante partite in cui c’erano circa 8-9 calciatori di media ai box e soprattutto la difesa era ridotta ai minimi termini.

Per tanti opinionisti e addetti ai lavori, infatti, quello è stato il periodo decisivo in negativo per il campionato del Milan, oltre che per Coppa Italia e Champions League, e che ha determinato l’uscita dalla lotta Scudetto che avrebbe potuto vedere i rossoneri maggiormente protagonisti.

Tra novembre e dicembre, dopo aver già perso Kalulu nel mese di ottobre, Stefano Pioli perse per diverso tempo anche Thiaw e Tomori, i due che erano diventati i titolari della squadra. Con il solo Kjaer a disposizione, ma sempre assediato dai soliti problemi fisici, il tecnico rossonero ha dovuto fare di necessità, virtù ed è stato costretto a trovare soluzioni alternative nel ruolo.

In diverse partite è stato promosso da titolare il giovane della Primavera Jan-Carlo Simic, mentre ancora più spesso è stato Theo Hernandez ad essere impiegato da centrale e a dover lasciare la fascia sinistra a qualcun altro. Situazioni di emergenza che hanno visto il Milan soffrire in quel reparto e allontanarsi definitivamente dalla zona Scudetto.

Milan, ecco i ruoli da rinforzare

La società ha rimediato parzialmente a questo problema facendo rientrare Matteo Gabbia dal prestito al Villareal che sarebbe dovuto durare fino a fine stagione ed invece è stato interrotto dopo appena sei mesi. Il centrale italiano è tornato e si è imposto alla grande, diventando una pedina fondamentale e quasi insostituibile per Pioli.

Il prossimo mercato, però, vedrà la dirigenza rossonera impegnata soprattutto nella scelta di due elementi per due ruoli fondamentali. Una punta che possa essere l’attaccante del Milan del presente e del futuro ed un difensore centrale che diventi la colonna portante della retroguardia milanista. Questi i due obiettivi principali fissati dalla dirigenza.

Mercato Milan, occhi in Belgio per gli scout

Saranno settimane di studio e consultazioni quindi in casa rossonera, con Zlatan Ibrahimovic che avrà il compito di gestire il mercato ed il caposcout, Geoffrey Moncada che ha già sguinzagliato da tempo la sua squadra di osservatori in giro per il Mondo con l’obiettivo di scovare nuovi talenti che possano fare al caso del Milan.

Il mercato francese e quello belga sono da sempre quelli maggiormente attenzionati dallo scouting rossonero. Soprattutto guardando attentamente a quest’ultimo il Milan avrebbe individuato due profili molto interessanti che potrebbero rappresentare le prossime occasioni di mercato. Si tratta del 23enne attaccante del Cercle Bruges, Kevin Denkey, autore di 24 gol in 29 partite in stagione e del 20enne Zeno DeBast, difensore centrale in forza all’Anderlecht e già nel giro della Nazionale maggiore.