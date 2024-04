Bello tutto, ma ‘0 tituli’ anche quest’anno | Donnarumma convince l’ex compagno: dal Milan al PSG

Un calciatore rossonero potrebbe finire nel mirino del Paris Saint Germain che in estate interverrà massicciamente sul mercato.

Dopo anni di delusioni ed eliminazioni agli ottavi di finale, il Paris Saint Germain è riuscito ad arrivare tra le prime quattro di Champions League ed ora, nella semifinale contro il Borussia Dortmund in cui partirà nettamente come favorito, cercherà di raggiungere quella finale raggiunta soltanto nel 2020.

Oltre all’ennesimo campionato francese, quindi, per i parigini arriva la grande opportunità di giocarsi le fasi finali di quella coppa tanto desiderata ed agognata, soprattutto da presidenza e dirigenza. Un risultato ottenuto grazie alla rimonta di Barcellona e riuscendo a ribaltare il risultato negativo che era maturato al Parco dei Principi.

Pare ormai certo che a fine stagione Kylian Mbappè non rinnoverà il suo contratto ed andrà via a parametro zero dal PSG per accasarsi in quel Real Madrid tanto sognato. Per una strana coincidenza del destino, inoltre, il fenomeno transalpino potrebbe ritrovare proprio la sua prossima squadra nella finalissima di Wembley.

Il Paris Saint Germain, come tutti ricorderanno, è arrivato alla fase conclusiva della Champions dopo un cammino complicato soprattutto nel primo turno. Il girone dei parigini, infatti, è stato pieno di alti e bassi, ha visto il PSG arrivare soltanto al secondo posto, proprio dietro al Borussia Dortmund avversario in semifinale, e a pari merito con il Milan, eliminato soltanto dalla peggior differenza reti.

Donnarumma consiglia la dirigenza del PSG

Una beffa per i rossoneri che sono stati eliminati dalla competizione con mille rimpianti per alcune vittorie gettate al vento e per alcuni episodi arbitrali dubbi che hanno favorito proprio i parigini. Quella in Champions è stata la prima vera delusione per il Milan in una stagione che, ancora una volta, si chiuderà senza tituli conquistati.

Nella doppia sfida tra Milan e PSG che si è disputata durante i gironi si ricorda soprattutto la pesante contestazione dei tifosi milanisti nei confronti dell’ex Gigio Donnarumma. E, proprio l’attuale portiere titolare della Nazionale, potrebbe fare un altro sgarbo alla sua ex squadra, convincendo la sua dirigenza a fare mercato a Milano.

Mercato, Donnarumma vuole Tomori a Parigi

Il Paris Saint Germain in estate, infatti, oltre a dover pensare alla difficile sostituzione di Mbappé, dovrà intervenire anche in difesa. Sembra sia già conclusa l’esperienza parigina per Milan Skriniar. L’ex difensore dell’Inter, arrivato l’estate scorsa a parametro zero, non ha convinto, tra partite negative ed infortuni ricorrenti, ed ora ha perso anche il posto da titolare.

La dirigenza parigina si muoverà per comprare un altro difensore e questa ricerca potrebbe fermarsi a Casa Milan, sotto suggerimento, come detto, proprio di Donnarumma. Il prescelto sarebbe Fikayo Tomori che con il portierone parigino ci ha giocato mezza stagione in rossonero, da gennaio a maggio 2021.