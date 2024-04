Cairo cede ai rivali di sempre: Vlasic per 2 milioni di euro | “Liberati di uno stipendio pesante”

Cessione in vista per il Torino, Vlasic passa al club rivale dei granata, un’operazione che serve per eliminare uno stipendio pesante per Cairo

Con gli ultimi risultati altalenanti il Torino ha detto addio alla corsa per un piazzamento europeo. Resta comunque un bilancio decisamente positivo per il campionato che sta per volgere alla conclusione. Dopo un inizio con qualche difficoltà, i granata hanno iniziato a macinare punti e sono stati protagonisti di un girone di ritorno molto interessante, grazie ad alcuni giocatori che si sono imposti e messi in mostra nello scacchiere tattico di Ivan Juric.

Due di loro sono in lizza per essere convocati da Luciano Spalletti per gli Europei del prossimo giugno in Germania con la Nazionale italiana, dopo aver preso parte alle ultime due amichevoli degli azzurri disputate negli Stati Uniti; stiamo parlando di Samuele Ricci e di Bellanova.

In attacco è stato notevole il contributo in termini di incisività realizzativa di Duvan Zapata, arrivato la scorsa estate dall’Atalanta, un colpo di mercato esoso ma ben ripagato per Urbano Cairo che ha così rinforzato con un bomber di livello l’attacco della sua squadra.

E adesso non resta che progettare al meglio la prossima annata, cercando di confermarsi nella parte sinistra della classifica e far sognare i propri calorosi tifosi per un ritorno in Europa che testimonierebbe la crescita del ciclo intrapreso con il mister croato.

Vlasic può lasciare il Torino ma non la città piemontese

Quest’estate potrebbe lasciare il Torino Nikola Vlasic. Per il centrocampista offensivo si fa avanti l’ipotesi di un suo trasferimento alla Juventus. Il profilo è molto gradito ai bianconeri come caratteristiche e come costo dell’operazione, che dovrebbe essere poco superiore ai 10 milioni.

I granata risolverebbero il problema di uno stipendio esoso per le casse del club dato che il suo monte ingaggi è di circa due milioni, tra i più alti dell’organico.

Il centrocampo futuro della Juventus, serve maggiore qualità

Cristiano Giuntoli è consapevole che la mediana bianconera necessita di cambiare diversi interpreti, data la difficoltà nel fraseggio della palla e la poca incisività in termini di reti del centrocampo.

Vlasic rappresenta un possibile innesto interessante, con un ottimo piede che potrebbe garantire migliori geometrie in fase di circolazione del possesso e qualche goal in più, ma non può essere l’acquisto di punta del reparto.