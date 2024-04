Napoli, scelto il nuovo Benitez: è un giochista patologico | ‘Malato’ di 4-3-3 e giocatori estrosi

Per la panchina del Napoli De Laurentiis ha deciso di puntare su un giochista che propone un calcio prontato all’attacco e con un debole per gli esterni offensivi

Aurelio De Laurentiis se ne andato da Empoli al termine di un primo tempo disastroso giocato dalla sua squadra sul campo dei toscani. Una sconfitta pesante che pone fine alle speranze di qualificazione alla prossima Champions per i partenopei, adesso relegati all’ottavo posto in classifica, l’ultimo disponibile per un piazzamento europeo, se pur quello della Conference.

Una delle prestazioni peggiori del Napoli di questa stagione, surclassato sul piano del gioco da un Empoli ben messo in campo da Davide Nicola e che ha strappato tre punti preziosi per la corsa salvezza. Inevitabile la contestazione al triplice fischio finale dei tifosi accorsi in Toscana.

Un campionato da dimenticare e la volontà di progettare un ciclo a partire dall’estate che possa riportare il club a competere per lo Scudetto. Due partenze pesanti sono già preventivate, quella di Zielinski e di bomber Osimhen.

L’addio del nigeriano servirà per finanziare le operazioni in entrata che dovranno essere mirate e concordate con il nuovo tecnico, altra pedina decisiva da decretare e sulla base della quale sarà plasmato l’organico del futuro.

Dalla Premier League il nome nuovo per la panchina del Napoli

Nelle ultime ore si fa avanti l’ipotesi dell’approdo sulla panchina del Napoli dell’olandese Ten Hag, in rottura con il Manchester United. Nel weekend appena trascorso i Red Devils hanno strappato ai supplementari il pass per la finale di FA Cup al termine di una partita folle.

Sul campo del Coventry gli ospiti si sono portati sul 3 a 0 per poi essere rimontati, con il pari arrivato al 95′. A un passo dai rigori è arrivata poi la rete decisiva per conquistare il derby contro il City nella finale del torneo.

L’idea di calcio di Ten Hag, i pro e i contro

Ten Hag che propone un calcio offensivo, predilige esterni dotati di estro con i piedi e che proporrebbe un 3-4-3 che rischierebbe di risultare deficitario in fase difensiva. Un nome freddo per la piazza ma con esperienza internazionale alle spalle.

Resta ancora sul banco l’idea che porta ad Antonio Conte, con le incognite del caso che permangono, relative soprattutto alle richieste che arriverebbero sul mercato da parte dell’ex tecnico della Nazionale italiana.