“È sportivamente morto” | Ma Furlani lo ha scelto come erede di Giroud: pronto un atto di coraggio

Nonostante sia lontano dal suo stato ottimale, Furlani decide di puntare su di lui per sostituire il partente Giroud, ecco il nuovo bomber del Milan

Dopo l’eliminazione dall’Europa League è di fatto finita con un mese di anticipo la stagione del Milan. I rossoneri hanno così detto addio all’ultimo obiettivo rimasto nel doppio scontro che li ha visti sconfitti dalla Roma. Due partite in cui i giallorossi hanno meritato e in cui la squadra di Pioli non è riuscita a incidere in fase offensiva, tradita dagli uomini chiavi come l’evanescente Rafa Leao.

Adesso la permanenza del tecnico emiliano è molto difficile e il ciclo sembra essere destinato alla sua conclusione. Cinque anni sulla panchina del Milan per lui e in cui il club è tornato ai vertici in Italia e in Europa, con uno Scudetto e una semifinale di Champions.

La sensazione è che si voglia voltare pagina per tentare di colmare il gap con i cugini dell’Inter che hanno vinto il campionato senza che i rivali potessero mai insediarsi in testa alla classifica, sia a causa di una continuità di risultati che non è mai arrivata, sia per gli eccessivi infortuni accorsi.

Resta da sottolineare la crescita di diversi giocatori, alcuni dei quali alla prima esperienza in Serie A, capaci di integrarsi subito nello scacchiere tattico del mister e nella mentalità del nostro campionato, da Pulisic a Loftus-Cheek.

Il Milan ha scelto, sarà lui a sostituire Giroud

Milan che sarà orfano di Olivier Giroud che ha già dichiarato che lascerà la squadra al termine della stagione per concludere la carriera negli Stati Uniti. La dirigenza è decisa a puntare su Joshua Zirkzee per sostituire il bomber francese.

Dieci reti all’attivo nella sua prima stagione in Serie A e trascinatore del Bologna, vicina a una storica qualificazione alla Champions. L’ultimo mese ha visto il centravanti poco incisivo sotto porta, con dei pareggi a reti bianche per gli emiliani sul campo del Frosinone e in casa contro il Monza.

Il Milan pronto alla maxi offerta, vuole Zirkzee come nuovo numero 9

L’infortunio subito dal capitano Lewis Ferguson è un’altra piaga per il Bologna che ha ancora ampi margini per raggiungere questo storico traguardo.

Il Milan è consapevole che servirà un’offerta economica importante per assicurarsi le prestazioni della punta che è di proprietà del Bayern Monaco.