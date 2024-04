Allegri lo ha ‘maledetto’, lui si è fatto malissimo: salta la Coppa Italia | Ipotesi stagione finita

Per Allegri un sospiro di sollievo, il giocatore a lui sgradito salta la Coppa Italia e rischia di finire qua la sua stagione, ecco cosa è successo

Dopo il deludente pari sul campo del Cagliari, arrivato in rimonta e per mezzo di una goffa autorete, la Juventus prova a risollevarsi conquistando il pass per la finale di Coppa Italia. Tutto pronto allo Stadio Olimpico per il ritorno della semifinale che vede di fronte i bianconeri e la Lazio di Igor Tudor, che ha conquistato nove punti in quattro partite in campionato ed è tornato in corsa per qualificarsi alla prossima Champions.

La Juventus parte dal doppio vantaggio maturato all’andata grazie alle reti della coppia di centravanti titolare composta da Dusan Vlahovic e da Federico Chiesa, quest’ultimo sottotono negli ultimi impegni di campionato tanto da essere stato sostituito in Sardegna.

In porta spazio a Perin, in difesa dovrebbe giocare Daniele Rugani che difficilmente rinnoverà con il club. Un obiettivo alla portata per la squadra di Max Allegri che vorrebbe tornare ad alzare un trofeo che manca in bacheca da tre anni.

Con la conquista della Coppa Italia il ciclo del tecnico livornese potrebbe essere meno amaro e il suo possibile addio avverrebbe senza il cruccio di non aver vinto niente. Poi si penserà al futuro e a rinforzare l’attuale organico.

Brutto infortunio per l’esterno, salta la Juve?

La possibile avversaria nell’ipotetica finale è l’Atalanta, reduce dalla qualificazione alla semifinale di Europa League in cui affronterà il Marsiglia. Nell’ultimo impegno di campionato in cui i bergamaschi si sono imposti in Brianza nel derby contro il Monza, si è infortunato Holm.

L’esterno è uscito dal campo alla mezz’ora di gioco, sostituito da Hateboer, riportando un problema di natura muscolare che sarà valutato nelle prossime ore e che potrebbe costare per lo svedese la fine della stagione.

Un’Atalanta in crescita e che crede nella conquista di un trofeo

Gian Piero Gasperini ha cambiato molti uomini nella squadra che ha schierato a Monza, a testimonianza dell’ampiezza della rosa dei lombardi, attesi a un mese di fuoco dato che è in corsa ancora per tutti e tre gli obiettivi.

Le prestazioni sono migliorate nell’ultimo periodo e questo fan ben sperare per una conclusione all’altezza, con il sogno di alzare un trofeo che certificherebbe la bontà del ciclo targato Gasp.