Esonero Calzona, scelto il traghettatore: ritorna dal passato | Contratto transitorio di 2 mesi

Anche il terzo allenatore stagionale è a rischio dopo gli ultimi risultati negativi. Spunta un nome nuovo per finire la stagione.

La stagione del Napoli continua a non vedere nemmeno un barlume di luce in fondo al tunnel e assume sempre più i contorni di un disastro totale. Dopo la vittoria di Monza di due settimane fa, infatti, si sperava che la squadra potesse quantomeno terminare il campionato in maniera dignitosa, ma il pareggio casalingo contro il Frosinone e la sconfitta di Empoli hanno tolto anche quest’ultima illusione.

Al Castellani, infatti, la prestazione della squadra allenata da Calzona è stata sconcertante e non solo dal punto di vista del gioco. Ancora una volta, infatti, il Napoli è sembrato un insieme di calciatori che giocano ognuno per conto proprio, mai un vero gruppo, mai una vera squadra.

E, così, è arrivata la decima sconfitta in campionato e la fine di ogni minima velleità di poter lottare per un posto nella prossima Champions League. Il Napoli scudettato ha battuto ogni record negativo di una squadra campione in carica nel campionato successivo a quello del trionfo e le sconfitte sia all’andata che al ritorno con l’Empoli rendono l’idea dell’annata sciagurata.

Non sono bastati, quindi, i tre cambi di allenatore ed il tentativo, da parte della dirigenza, di scuotere l’ambiente prima con Mazzarri al posto di Rudi Garcia e poi con Francesco Calzona al posto del tecnico livornese. Dopo aver abbandonato anzitempo Coppa Italia e Champions League, quindi, il Napoli deve anche lasciar perdere ogni velleità di qualificazione alla prossima Champions League.

Polveriera Napoli, clima teso negli spogliatoi

Dopo la partita di Empoli la squadra è stata chiamata a rapporto dai tifosi giunti al Castellani e i giocatori hanno subito una dura contestazione sotto il settore ospiti. Non solo la reazione dei sostenitori azzurri, però. Secondo alcune fonti, infatti, anche negli spogliatoi non si respirava affatto un’aria buona e genuina.

Già in campo la netta sensazione che ognuno vada ormai per i fatti propri c’era tutta, ma nello spogliatoio partenopeo sembra che ci siano stati davvero momenti di alta tensione e sarebbero volati gli stracci tra i calciatori azzurri in un clima da tutti contro tutti. Chiaro sembra, quindi, che anche lo stesso Calzona non sia riuscito a ricompattare il gruppo e non abbia più in mano lo spogliatoio.

Napoli, via anche Calzona. Torna Mazzarri?

Per questo motivo, in queste ore, si paventa addirittura l’ipotesi di un esonero e di sollevare il ct. della Slovacchia dall’incarico ancor prima rispetto al termine del campionato. Quando mancano cinque giornate al termine della Serie A, infatti, il Napoli dovrebbe quantomeno cercare di chiudere in maniera dignitosa e magari di centrare la qualificazione in Europa o Conference League.

Per questo motivo, quindi, aspettando il tecnico per la prossima stagione e per aprire un nuovo progetto, Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare addirittura di richiamare Walter Mazzarri in panchina e terminare la stagione con il tecnico esonerato poco più di due mesi fa. Una scelta che avrebbe del clamoroso, ma che sarebbe fatta con il tentativo di salvare il salvabile in queste ultime cinque partite.