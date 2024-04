Addio Inter, è stato bello sognare con te | Marotta avvisato a Scudetto vinto: evaporato l’ennesimo gioiello

L’offerta dell’Inter è ridicola: il campione dice no a Marotta e va ad arricchirsi altrove. Sarebbe potuto essere l’ennesimo colpo a zero.

Reduce dal pareggio interno per 2-2 della settimana scorsa contro il Cagliari di Claudio Ranieri, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare il Milan di Stefano Pioli in occasione del 239esimo derby della Madonnina, valevole per la 33esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma a San Siro lunedì alle 20.45, che gli uomini del tecnico piacentino saranno chiamati a vincere per portare matematicamente a casa, con cinque giornate d’anticipo, il 20esimo scudetto della storia interista.

Uno scudetto che, atteso da ben tre anni sulla sponda nerazzurra dei Navigli, varrà per il gruppo di Steven Zhang la cucitura sul petto della tanto sognata e desiderata seconda stella da sfoggiare orgogliosamente a partire dalla stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che verrà, che la Beneamata affronterà con il chiaro obiettivo di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo e di andare quanto più avanti possibile in Champions League dopo la prematura eliminazione agli ottavi di finale dell’attuale edizione per mano dell’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Inter, lo scudetto è (anche) merito dei parametri zero

Primo in classifica con ben 14 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan, l’Inter di Simone Inzaghi si appresta a festegggiare, magari già lunedì sera, la vittoria matematica, con cinque giornate d’anticipo, del 20esimo scudetto della sua storia.

Uno scudetto, meritato in lungo e in largo dal gruppo meneghino, sulla cui conquista hanno giocato un ruolo sicuramente importante, se non fondamentale, quei giocatori giunti ad Appiano Gentile a parametro zero. Giocatori come Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan che, scartati da qualsiasi società, hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante nei piani del tecnico piacentino che, anche grazie al loro apporto, si appresta a festeggiare il primo scudetto della sua carriera.

Nacho rifiuta l’Inter: Marotta dice addio a un ottimo parametro zero

Concentrato sul derby contro il Milan che, come detto, potrebbe portare in bacheca il 20esimo scudetto della sua storia, l‘Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, guarda anche al mercato e annota sul proprio taccuino il nome di un forte ed esperto difensore che potrebbe far molto comodo a Simone Inzaghi la prossima stagione.

Un difensore, rispondente al nome di Nacho Fernandez, che, legato al Real Madrid di Carlo Ancelotti da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, sarebbe recentemente finito nel mirino della società nerazzurra che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, avrebbe però già ricevuto il no del calciatore, il cui obiettivo, una volta terminata la stagione, è quello di andare a chiudere la carriera in un campionato meno competitivo e lontano dall’Europa.