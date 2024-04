De Laurentiis, spunta la lista segreta | ‘Convinto che ci sia lui’: Valcareggi in ESCLUSIVA ai nostri microfoni

Una lista segreta su cui sono segnati i principali obiettivi del Napoli. Furio Valcareggi ne è sicuro: lo abbiamo ascoltato in esclusiva Dotsport.

“De Laurentiis crede in lui (riferendosi a Zerbin, ndr) – ci ha confidato in esclusiva Furio Valcareggi –. A fine stagione tornerà a Napoli”.

Qual è la sua situazione?

“Sta facendo bene, sta crescendo. Il presidente lo stima, anche umanamente. Gli vuole bene. Quindi Zerbin tornerà presto a vestirsi di azzurro”.

Italiano potrebbe invece essere un’alternativa per la panchina del Napoli?

“Italiano secondo me potrebbe essere l’allenatore adatto per il Napoli. Sono convinto che sia nella lista”.

Cosa glielo fa pensare?

“In questo momento il nome più inflazionato è quello di Antonio Conte, e Italiano è quello che gli assomiglia di più. Il Napoli è una meta per lui. Quindi credo che ci possa essere voglia da entrambe le parti”.