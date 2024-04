Dal Liverpool di Klopp alla Serie A: pronto a firmare per la Juventus | Superato il recente scandalo

Il talento africano è pronto a sbarcare alla Juventus in Serie A, dal Liverpool di Klopp al nostro campionato per tornare protagonista

Delusione in casa Juventus per il pareggio di sabato sera nel derby della Mole contro i granata. Partita finita a rete inviolate e che testimonia di nuovo la difficoltà dei bianconeri di essere incisivi sotto porta. Il Bologna non è riuscito ad approfittarne e ha concluso con lo stesso punteggio il proprio match, disputato tra le mura amiche del Dall’Ara contro il Monza di Palladino, che è riuscito a respingere le offensive degli emiliani.

In questo modo il terzo posto è ancora in mano della Vecchia Signora, con il Bologna distante quattro lunghezze e la Roma che può avvicinarsi se dovesse vincere a Udine la partita sospesa a causa del grave problema incorso al giallorosso N’Dicka.

Il rapporto tra i bianconeri e Max Allegri è sempre più vicino alla conclusione, a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale che consiste nella qualificazione alla prossima Champions League, sommato a quello di conquistare la Coppa Italia e un trofeo che manca da tre anni nella bacheca del club.

Mentre sul campo il prossimo mese sarà decisivo per le sorti della squadra, la dirigenza è già al lavoro per rinforzare l’organico e adesso arriva un nuovo nome sul taccuino di Giuntoli per la mediana.

Keita ai ferri corti con il Werder Brema, può lasciare già a fine campionato

Si tratta del centrocampista Naby Keita, protagonista di un episodio che ha stupito tutti nell’ultimo turno di Bundesliga con il suo Werder Brema che ha sancito il primo storico Scudetto per il Bayer Leverkusen, guidato da Xabi Alonso.

Il giocatore ha reagito nel peggiore dei modi quando ha saputo che non sarebbe stato convocato per il match di campionato. A riferirlo il direttore sportivo dei verdi, intervenuto a Sport1. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo aver appreso ieri che non avrebbe giocato dall’inizio, Naby ha deciso di non salire sul pullman e tornare a casa. Parleremo con lui e il suo agente delle conseguenze e del corso degli eventi“.

Keita spiega la situazione sui social, ecco le sue parole

La risposta del mediano è prontamente arrivata sui social. Un chiarimento doveroso nei confronti dei tifosi: “Il mio unico desiderio è sempre stato quello di aiutare la società e portare gioia ai tanti tifosi che ha, soprattutto in un momento in cui i risultati non sono quelli che vorremmo. Ai tifosi dico che voglio che sappiate quanto lotti in allenamento per rendervi felici ogni weekend“.

La Juventus spera di approfittare della situazione per portare a Torino un giocatore di caratura internazionale che potrebbe migliorare la circolazione della palla e l’intensità in mezzo al campo dei bianconeri.