Ma sei del mestiere? | Pioli criticato duramente dal suo staff: lo scatto rubato ha fatto il giro del web

Pesanti critiche per Pioli all’indomani del pareggio contro il Sassuolo. Le scelte del tecnico non sono piaciute alla dirigenza del Milan.

Reduce dalla sconfitta interna di giovedì sera contro la Roma di Daniele De Rossi nell’andata dei quarti di finale di Europa League, il Milan di Stefano Pioli non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro il triste Sassuolo di Davide Ballardini in occasione della 32esima giornata di campionato.

Una sfida, quella giocata domenica pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che i rossoneri avrebbero voluto portare a casa non solo per rialzare subito la china dopo l’inciampo europeo, ma anche per portare a sei la propria striscia di vittorie consecutive in campionato.

Una sesta vittoria, mancata per certi versi clamorosamente, che avrebbe permesso al Diavolo, visto anche il 2-2 serale tra Inter e Cagliari, di portarsi quantomeno a meno 12 dal primo posto dei cugini nerazzurri, prossimi avversari nel derby di lunedì prossimo.

Un derby, quello valevole per la 33esima giornata di Serie A, che Leao e compagni proveranno chiaramente a vincere non tanto per rimandare la festa scudetto del Biscione quanto per tornare a riaffermarsi in una stracittadina dopo le cinque sconfitte consecutive rimediate tra il 18 gennaio e il 16 settembre 2023.

Milan, testa alla Roma: bisogna ribaltare lo 0-1 dell’andata

Messo in archivio il 3-3 contro il Sassuolo, conquistato a pochi minuti dalla fine grazie a un gol di Okafor, il Milan del patron Cardinale è tornato al lavoro tra le mura di Milanello per preparare al meglio l’impegno esterno di giovedì sera contro la Roma della famiglia Friedkin.

Una gara, quella contro i giallorossi, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, alla quale i rossoneri giungono con l’obbligo di riacciuffare, e magari superare, il vantaggio romanista garantito attualmente dalla rete messa a segno da Gianluca Mancini al 17′ del primo tempo della sfida giocata a San Siro giovedì scorso.

Preparata la gara in profondità contro uno degli attacchi più veloci della Serie A e con una difesa composta da Kjaer-Florenzi-Thiaw… Complimenti. pic.twitter.com/xckd6bq5bv — Psycho (@PsychoRebic) April 14, 2024

Milan, i tifosi criticano Pioli: la gara col Sassuolo è stata preparata malissimo

Sebbene i pronostici della vigilia pendessero tutti a suo favore, il Milan di Stefano Pioli, come detto, non è stato capace di avere la meglio sul desolato Sassuolo di Davide Ballardini, penultimo in classifica con appena 27 punti conquistati in 32 giornate di campionato.

Una squadra, quella neroverde, che, chiamata a una super prova per ottenere punti pesantissimi in chiave salvezza, ha messo sotto per gran parte del match i rossoneri i quali, stando a quanto espresso su X da alcuni sostenitori, sarebbero stati schierati malamente in campo da Pioli il quale, nonostante l’aiuto di uno staff di primissimo livello, avrebbe completamente fallito nella lettura della partita la quale, per sua fortuna, è terminata in pareggio grazie al sesto gol in campionato di Okafor, realizzato al 39′ del secondo tempo.