Non abbiamo un euro: non possiamo metterti sotto contratto | Luis Alberto scaricato da Ausilio, rimane solo una squadra

Il centrocampista laziale ha dichiarato l’intenzione di lasciare la squadra biancoceleste a fine stagione. Un top club su di lui.

Non c’è pace per i tifosi della Lazio. Dopo la gioia del secondo posto e della qualificazione in Champions League della scorsa stagione, quest’anno la squadra biancoceleste è partita malissimo e qualche settimana fa ha dovuto anche far fronte alle dimissioni dell’allenatore Maurizio Sarri che ha preferito farsi da parte.

Quelle dimissioni potevano essere un’avvisaglia chiara di quanto può e può essere stato difficile lo spogliatoio della Lazio in questi ultimi mesi e le voci che sono usciti in quel periodo, con le dichiarazioni di Lotito, a dare la colpa ad alcuni giocatori all’interno dello spogliatoio, ne hanno dato l’ennesima conferma e controprova.

Per cercare di mettere una pezza alla situazione, il Presidente Lotito ha affidato la panchina laziale, con un contratto di diciotto mesi, ad un Sergente di Ferro come Igor Tudor che aveva ed ha il compito di ricostruire completamente uno spogliatoio che sembra essere diventato una polveriera.

La sconfitta di sabato scorso nel derby di Roma può solo aver peggiorato la situazione, mentre un minimo di sereno non è tornato nemmeno dopo la vittoria per 4-1 di venerdì sera contro la Salernitana. A scuotere ulteriormente l’ambiente biancoceleste, infatti, ci hanno pensato le dichiarazioni shock di Luis Alberto ai microfoni di Dazn al termine del match.

Luis Alberto shock, le dichiarazioni e la situazione

Queste le sue parole fortissime: “Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri”.

Parole forti ed inaspettate che squarciano ulteriormente il cielo biancoceleste. Il centrocampista spagnolo aveva già più volte in passato dichiarato la sua volontà di lasciare la Lazio, ma poi era sempre rimasto ed alla fine, la scorsa estate, aveva anche rinnovato il suo contratto fino al giugno 2027. In estate sarà rivoluzione completa in casa laziale con Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, praticamente sicuri di partire, e anche Ciro Immobile più fuori che dentro il progetto tecnico.

Luis Alberto, Juve in pole

La società, nel frattempo, ha fatto sapere che i contratti vanno rispettati e che non c’è nessuna ragione al Mondo per cui lo spagnolo debba lasciare la Lazio a zero. Andrà via, quindi, soltanto se arrivasse un’offerta che Lotito riterrebbe congrua. Possibile anche che nei prossimi mesi si possa andare allo scontro totale, intanto alcuni club sono già alla finestra.

L’Inter sembra interessata, ma soltanto se l’operazione si potrà fare a parametro zero. Dall’altra parte c’è la Juventus che potrebbe anche approfondire la questione nelle prossime settimane. L’altra possibilità, di cui spesso si è parlato in passato, è il ritorno di Luis Alberto in Spagna, desiderio più volte espresso dal calciatore nelle stagioni precedenti.