Marotta, non solo la proprietà: dall’Arabia arriva anche un campionissimo | Sarà uomo-immagine del club nel mondo

Si susseguono sempre di più le voci di un interesse arabo nei confronti dell’Inter. Con la nuova proprietà arriverebbe anche un fuoriclasse.

Lo Scudetto che sta per arrivare e che porterà l’Inter alla seconda stella. Un tricolore storico, quindi, che tutti i tifosi dell’Inter sperano possa essere conquistato il prossimo lunedì 22 aprile, giorno in cui si giocherà il derby di Milano. La gioia di vincerlo in faccia ai cugini rossoneri, per lo più in casa loro, sarebbe doppia ed una goduria storica e quasi irripetibile per tutti i tifosi interisti.

Quella del ventesimo Scudetto, però, potrebbe non essere l’unica nota positiva per tutti i sostenitori nerazzurri nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Secondo quanto riferito nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, infatti, il Presidente dell’Inter Steven Zhang starebbe conducendo trattative per la cessione del club personalmente e direttamente con degli investitori sauditi.

Il negoziato è guidato personalmente dal proprietario nerazzurro, con il supporto delle banche d’affari Goldman Sachs e Raine, incaricate di gestire il riassetto finanziario della società. Il potenziale acquirente sarebbe legato alla famiglia reale saudita e avrebbe mostrato interesse nel calcio italiano anche tentando, in passato, un’acquisizione della Juventus, ma senza successo.

Si tratta quindi di un membro della dinastia regnante Al-Saud, con il principe ereditario Mohammed bin Salman come figura centrale. Le trattative si svolgono tra diverse città, tra cui Londra, Milano, Riad e Nanchino, dove Zhang risiede da mesi. Tuttavia, non c’è certezza sull’esito delle negoziazioni, e fonti vicine alla proprietà sottolineano che negli ultimi anni diversi fondi e istituzioni del Medio Oriente hanno manifestato interesse per l’Inter senza concretizzarlo.

Inter, la situazione Zhang-Oaktree e le prospettive

Tra questi, si dice che ci sia stato un consorzio qatariota che ha cercato di acquistare il Manchester United senza successo e avrebbe poi sondato l’Inter. Ora, bisognerà testare le credenziali finanziarie e la veridicità delle intenzioni del pretendente, ma la situazione debitoria di Steven Zhang potrebbe accelerare il processo.

La famiglia Zhang, come sappiamo, è sotto pressione finanziaria, con soli 37 giorni per rimborsare un prestito da 250 milioni di dollari più interessi, concesso nel 2021 da Oaktree. In caso di mancato rimborso, il fondo americano potrebbe prendere possesso delle azioni dell’Inter come garanzia. Ciò comporterebbe, per Zhang, la perdita dell’opportunità di rimanere nel calcio italiano o di uscirne secondo i loro tempi e prezzi.

Inter, Mané regalo saudita per i tifosi

Con queste voci circa l’interesse saudita, ovviamente i tifosi dell’Inter sognano e immaginano già un’estate in cui possa essere condotto un mercato diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Non è escluso, inoltre, che la famiglia reale saudita possa voler fare un regalo di presentazione e d’ingresso agli interisti, portandosi con sé un calciatore dal campionato saudita, una sorta di ambasciatore.

Il nome in questione potrebbe essere quello di Sadio Mané, attaccante esterno che ha giocato per anni nel Liverpool, vincendo tutto, segnando tantissimi gol e facendo spesso la differenza. Il senegalese, da questa stagione, milita nell’Al Nassr, ma potrebbe decidere di provare una nuova esperienza in Europa ed accettare di sbarcare in Italia e a Milano.