Lotito l’ha rifatto ancora: pescato il nuovo Kolarov | Maxi bonifico direzione Croazia – ESCLUSIVA DOTSPORT

La Lazio di Lotito ha trovato il nuovo Kolarov: trattasi del gioiello croato in forza alla Dinamo Zagabria. Pronto un super investimento.

Una Lazio più giovane e propositiva. Questa l’idea di Tudor. In estate la squadra biancoceleste verrà ringiovanita e il club ha intenzione di ascoltare il nuovo tecnico croato per scovare qualche giovane interessante, da poter prendere a cifre contenute. Come appreso da noi in esclusiva da fonti croate il direttore sportivo Angelo Fabiani, su indicazione di Tudor, sta trattando Mauro Perkovic.

Classe 2003, è un terzino sinistro in grado di giocare anche come difensore centrale che piace molto al tecnico suo connazionale. Il giocatore vanta 10 presenze con la nazionale croata U21 ed è considerato un prospetto dal futuro assicurato. La Lazio in estate dovrebbe perdere sia Hysaj che Lazzari (e pure Marusic è in bilico) e dovrà quindi investire anche sugli esterni di difesa.

In Croazia fonti molto vicine al giocatore affermano di essere piuttosto certi che il giocatore, in futuro, giocherà per i biancocelesti. Per chiudere la trattativa servono fra i 5 e i 7 milioni. La Lazio ci prova.