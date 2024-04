CLAMOROSO Inzaghi: stamattina non ha diretto l’allenamento dopo il record fallito | La cronaca in diretta

Lunedì mattina incandescente alla Pinetina, il pareggio contro il Cagliari non ha fatto dormire nessuno, Inzaghi stamani non dirige l’allenamento, ecco cosa sta accadendo

Domenica sera amaro a San Siro per l’Inter. Contro il Cagliari i presupposti erano quelli di una vittoria agevole, nonostante gli avversari fossero in un ottimo momento di salute con tre vittorie nelle ultime sei partite e un ruolino di marcia che aveva permesso agli uomini di Claudio Ranieri di uscire al momento dalla zona retrocessione.

La rete dopo circa dieci minuti di Marcus Thuram sembrava aver indirizzato la partita a favore dei nerazzurri ma i sardi, duri a morire e capaci di incarnare la tenacia del proprio mister, sono stati protagonisti di un secondo tempo di alto livello.

Al termine il risultato ha detto 2 a 2, con un punto fondamentale strappato dagli ospiti nella corsa alla salvezza e tanto rammarico in casa Inter per non aver vinto una gara che era sulla carta ampiamente alla portata.

Il concomitante pareggio del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo rende ancora possibile conquistare la matematica certificazione dello Scudetto nel derby del prossimo lunedì, 22 aprile, alle 20.45, in caso di vittoria dei nerazzurri, e che coinciderebbe anche con la conquista della Seconda stella.

Inzaghi non dirige l’allenamento stamattina, ecco il motivo

Dopo la delusione per i due punti persi di ieri sera, Simone Inzaghi non dirigerà l’allenamento questa mattina. Proverà a consolarsi con la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Enzo Bearzot presso il Salone d’Onore del Coni.

A deciderlo è stata la Giuria presieduta dal Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell’US ACLI Damiano Lembo, alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagó, e del presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, un riconoscimento che rende valore al grande lavoro svolto dal tecnico in questa stagione.

Simone Inzaghi e il matrimonio felice che sta vivendo con l’Inter

L’Inter è consapevole del patrimonio umano e professionale rappresentato da Inzaghi, con la volontà della proprietà di proseguire il ciclo iniziato tre anni fa e che ha portato al primo Scudetto della sua carriera da allenatore, dopo aver ottenuto già diversi trofei con i nerazzurri e aver sfiorato la vittoria della Champions League lo scorso giugno.

Un Inter che proverà a rinforzarsi, nonostante il già alto tasso tecnico della rosa, nel prossimo mercato estivo per cercare di provare a migliorare il rendimento europeo di questa Champions, sfumata già agli ottavi.