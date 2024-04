Pioli, trovato il nuovo Seedorf: già pronta la 20 in suo onore | I suoi legali leggono il contratto in questo momento

I rossoneri continuano a pensare al futuro e alla costruzione di una rosa che possa essere ancora più competitiva.

Il ciclo del Milan di Carlo Ancelotti, quello che dal 2002/2003 al 2008/2009 ha portato ad uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, ma soprattutto due Champions League, un Mondiale per Club e due Supercoppe Europee, oltre ad un altra finale di Champions persa, cominciò a prendere forma nell’estate del 2002.

Dopo aver conquistato a fatica la qualificazione in Champions League nel maggio 2002, infatti, al termine di una stagione complicata che nel novembre 2001 vide il cambio in panchina con l’esonero di Terim e l’arrivo di Ancelotti, il mercato dell’estate 2002 fu davvero scoppiettante in casa Milan.

Arrivarono Rivaldo, fresco Campione del Mondo con il Brasile in Corea e Giappone e svincolatosi dal Barcellona, Alessandro Nesta dalla Lazio e Clarence Seedorf. Quest’ultimo arrivò all’interno di uno scambio alla pari con l’Inter, con Francesco Coco che fece il percorso inverso.

Il campione olandese non fu accolto benissimo perché arrivava dagli odiati cugini e durante il ritiro fu anche oggetto di striscioni polemici e fischi. Questa contestazione e disapprovazione, però, ebbe davvero vita breve e Clarence ci mise davvero poco per farsi amare e venerare dai suoi tifosi.

Seedorf, prima la venti poi la dieci

La storia d’amore tra Seedorf ed il Milan, poi, fu piena di gioie e successi e durò ben dieci anni. Un decennio in cui Clarence ha fatto la differenza ripetutamente, vinto Scudetti e Champions League, spesso essendo decisivo, ed è poi diventato uno dei centrocampisti più forti e decisivi della storia del Diavolo. Mezzala e centrocampista nei primi anni, trequartista verso il finire della sua carriera.

Al momento del suo arrivo al Milan Seedorf indossò la maglia numero venti, anche perché la mitica numero dieci era già occupata da Manuel Rui Costa, ma quando il campione portoghese lasciò i rossoneri, l’olandese si prese l’onere e l’onore di indossare la casacca più prestigiosa che ci possa essere nel mondo del calcio.

Milan, accordo per la firma di Zeroli

Il Milan, in questo momento, come ben sappiamo, sta pensando al futuro e nel suo progetto tiene in alta considerazione anche i giovani, sia i prospetti interessanti che potrebbero arrivare a Milano e crescere in rossonero, sia quelli già presenti in rosa o nella Primavera sui quali fondare il progetto futuro.

Tra questi ci sono sicuramente gli attaccanti Sia, che ha da poco rinnovato con il club, e Camarda, le quali trattative per la firma del primo contratto da professionista continuano incessanti. C’è, però, anche il Capitano della Primavera di Abate che ha già esordito in Serie A. Si tratta del centrocampista Kevin Zeroli che ha trovato l’accordo con il club fino al giugno 2028 e lo firmerà a breve. Il giovane milanista ricorda, sia come ruolo che come acconciatura di capelli, il primo Seedorf e sogna sicuramente di ripercorrerne, almeno in parte, le orme.