È la reincarnazione di Mario Balotelli | E ha scelto il Milan come prossima squadra: a Milanello già da giugno

I rossoneri continuano ad andare alla ricerca del nuovo attaccante per la prossima stagione e per il futuro.

Sono giorni decisivi in casa Milan. Il ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma di giovedì prossimo ed il derby di lunedì 22 aprile potrebbero dirci molto sulla stagione rossonera, ma anche e soprattutto sul futuro di Stefano Pioli che continua ad essere in bilico.

Qualunque sarà l’allenatore rossonero del futuro, però, c’è una certezza con la quale gli uomini di mercato del Milan approcceranno il prossimo mercato estivo. Questa certezza è data dal fatto che la società meneghina andrà alla ricerca prima di tutto del nuovo numero nove, dell’attaccante del presente e del futuro che possa garantire almeno venti gol a stagione.

Olivier Giroud, ormai è una certezza, saluterà a fine campionato dopo tre stagioni molto positive ed il Milan dovrà cercare il suo sostituto e la punta che possa far fare il salto di qualità alla squadra. Non è escluso, però, che gli attaccanti da prendere in estate possano essere due. Oltre al francese che andrà a giocare in MLS a Los Angeles, infatti, anche la posizione di Luka Jovic resta in bilico.

Il serbo ha un contratto in scadenza a giugno di quest’anno e dopo un periodo positivo di stagione, negli ultimi tempi ha trovato pochissimo spazio e la società potrebbe decidere di non puntare su di lui nemmeno come punta di scorta. In quel caso i rossoneri andrebbero a prendere due profili: uno di prima fascia e sul quale investire la maggior parte del budget estivo e l’altro di seconda fascia, magari un giovane da inserire gradualmente.

Milan, due profili per l’attacco

In quest’ottica, quindi, lo scouting rossonero capitanato da Geoffrey Moncada continua a perlustrare il mercato estero, soprattutto quello tedesco, francese e belga. Sono continui i viaggi degli uomini rossoneri per andare assistere a partite in cui ci sono i profili individuati dall’algoritmo e che possano fare al caso del Milan.

Uno di questi è sicuramente Kevin Denkey. Attaccante togolese classe 2000, è il classico profilo che in questi anni ha fatto gola al Milan e rispecchia tutte quelle caratteristiche: giovane, a basso prezzo, con un ampio margine di miglioramento e proveniente da campionati non di prima fascia.

Milan, ecco chi è Kevin Denkey

Denkey milita in Belgio nel Cercle Bruges e si sta rendendo protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative in Jupiler League grazie alla straordinaria vena realizzativa. Il togolese ha realizzato ben 23 gol su 28 partite in campionato.

Attaccante di piede destro, è molto potente fisicamente ed ha, come dimostrano i numeri stagionali, un ottimo fiuto del gol. Kevin ha un contratto in scadenza con il Cercle Bruges nel giugno 2026 ed una valutazione che si aggira attorno ai 15 milioni di euro e che quindi può essere abbordabilissima per i parametri rossoneri.